Numerose piante che prosperano nell’acqua o in sua prossimità godono di grande carattere e creano un forte impatto decorativo in giardino. Grazie alla presenza continua di copiose riserve idriche, non temono l’evaporazione fogliare e possono mostrare una vegetazione che raggiunge certe volte dimensioni straordinarie.

Oltre al fogliame folto, molte specie donano generose fioriture in grado di richiamare atmosfere diverse, da un gusto tropicale o una sobria eleganza, fino a effetti più rustici per giardini naturali. Le acquatiche splendide sono tante e quasi sempre, specialmente dopo l’installazione di un piccolo specchio d’acqua, si è azzardati nel voler accumulare tutte quelle che prendono l’attenzione senza tenere conto delle diversità tra le specie.

In natura, negli stagni e nei terreni paludosi, invece, ciascuna pianta veste un ruolo esatto che coopera alla formazione e al mantenimento migliore di un habitat caratteristico. Per realizzare una composizione di buon effetto in giardino è valido, quindi, esercitare moderazione e apprezzare l’importanza di svariati tipi di acquatiche, badando ad associarle a seconda della funzione, oltre che alle classiche regole estetiche.

Queste piante saranno meravigliose con abbondante acqua: la lista.

Le varietà ossigenanti restano completamente sommerse, con parziali riemersioni per la fioritura in alcuni casi, e sono per lo più minimamente decorative, ma sostanziali per la salute del laghetto o dello stagno perché, assimilando anidride carbonica e sali minerali in eccesso, conservano l’acqua pulita e dolce.

Come suggerito dal nome, generano inoltre l’ossigeno essenziale per la sopravvivenza di molte creature acquatiche. Vari Miriophyllum, tra cui M. acquaticum e M. spicatum raffigurano un’eccezione per il bel fogliame trasformato in sottili pizzi sfrangiati che fa capolino dalla superficie dell’acqua. Esteticamente tanto gradevole, la loro introduzione nei laghetti può rivelarsi uno sbaglio per il ritmo troppo invadente con cui si estendono. Richiedono regolamentare spostamento della vegetazione in eccesso che può ostacolare la crescita di specie meno vigorose.

Ecco la lista delle migliori piante amanti dell’acqua: Nymphaea in varietà 10-90 cm, Orontium aquaticum10-45 cm, Aponogeton distachyos 30-90 cm, Pontederia cordata 10-40 cm, Persicaria amphibia 0-120 cm, Nelumbo nucifera 30-60 cm (loto, climi caldi), Àcorus calamus, Calla palustris, Calthapalustris e Cardàmine pratensis.

Ecco dunque la lista delle migliori piante che grazie all’acqua prosperano e diventano un elemento decorativo straordinario per il vostro giardino.