Questi borghi europei sono tra i più suggestivi al mondo: ecco quali

La nostra cara vecchia Europa possiede borghi fra i più belli al mondo, che offrono ai visitatori meravigliose emozioni e un fascino che dura da millenni. Scegliere quale sia il più bello di tutti è una scelta ardua, per questo vi elenchiamo i borghi d’Europa più belli dove trascorrere qualche giorno di relax.

Giethoorn, Paesi Bassi

Situato all’interno del parco nazionale Weerribben-Wieden, Giethoorn è un villaggio idilliaco della provincia dell’Overijssel. Il paesaggio è da fiaba. I laghetti che si intersecano fra fitti boschi, canneti da cui fanno capolino famiglie di paperelle, ponti in legno per passare da una sponda all’altra e splendide fattorie con tetti in canne e paglia. Come a Venezia, qui ci si muove navigando, le imbarcazioni sono chiamate punter, ma ci sono anche battelli che organizzano tour. Proprio per questo è denominata la “Venezia del Nord”.

Alberobello, Italia

E’ riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO dal 1996. Alberobello è caratterizzato dalla presenza dei trulli, che sono oltre 2.000, e sono questi singolari edifici a forma conica, che sembrano quasi casette degli gnomi! Alberobello non è l’unico paese dove si trovano queste costruzioni, ma è considerato il maggiore esempio di centro urbano della cultura dei trulli. Che siate in vacanza al mare in Puglia oppure in qualche città pugliese o lucana, non fatevi sfuggire l’occasione di visitare questo meraviglioso “presepino”.

Ronda, Spagna

Ronda è un bellissimo e suggestivo borgo andaluso che deve il suo fascino anche alla posizione decisamente singolare: il borgo è infatti arroccato sulla gola nota come “El Tajo”, scavata dal torrente Guadalevin.

Il fascino di Ronda non ha lasciato indifferenti anche personaggi famosi, tanto che scrittori come Hemingway, Orson Wells, James Joyce gli hanno reso omaggio. Come molte città andaluse, le sue origini sono arabe e spagnole, e ciò si denota nelle architetture e nell’urbanistica, ma sono i panorami a rendere unica la città.

Oia, Santorini, Grecia

Lo scorcio più immortalato della Grecia. La Grecia dell’immaginario comune. Con le tipiche case a cubo bianche in puro stile cicladico, le cupole azzurre, i muri pieni di bouganville e le splendide terrazze affacciate sul mare: stiamo parlando del villaggio di Oia a Santorini. La destinazione ideale per una fuga romantica e il luogo top per ammirare il tramonto almeno una volta nella vita.

Hallstatt, Austria

Questo piccolo e caratteristico comune austriaco è situato sulle sponde dell’omonimo lago, nella regione austriaca del Salzkammergut, ai piedi dell’imponente Dachstein. Sembra uscito dal libro delle favole, con le piccole casette abitate da poco meno di mille ospitali abitanti. Le acque limpide e cristalline del lago fanno da specchio al villaggio, incorniciato dalle imponenti montagne, e rendono più suggestivo e, se possibile, ancora più bello questo splendido luogo. Meraviglioso in ogni stagione, soprattutto in inverno quando il paesaggio è innevato!