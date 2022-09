Il clima autunnale è ancora gradevole, è bello, per esempio, poter leggere un buon libro al sole all’aria aperta, o magari bere una bella tazza di tè caldo in compagnia. Oggi vedremo come arredare e rendere ospitale e cordiale il balcone durante la stagione autunnale.

Se vuoi un balcone in pieno stile autunnale: ecco come arredarlo

Per arredare il balcone d’autunno, sono ideali tessuti d’arredo dai colori caldi e nella fantasia tartan, per restare sul classico. Se invece favorite uno stile più moderno prediligete tessuti in bianco nero dai motivi geometrici.

Le coperte non sono da svalutare sia per ornamento sia per tenervi caldo la sera, quindi non possono in ogni caso mancare. Sistemateli su una sedia a dondolo o invece su una panchetta, pronti all’occorrenza. Un grande elemento per le decorazioni autunnali sono lanterne e candele, saranno ottime per rendere il balcone più caldo e ospitale.

Abbellitele con foglie secche, zucche e fiori autunnali, come ciclamini o eriche. Un grazioso cesto con della legna tagliata, infine, produrrà tutta la suggestiva atmosfera caratteristica della stagione fredda. I colori dell’autunno sono caldi e avvolgenti, quindi per adornare il balcone basta farci guidare dalla natura. Si possono compiere composizioni con le foglie gialle e rosse, con le pigne o collocare delle simpatiche zucche decorative qua e là.

Lo studio della luce, in casa così come negli spazi fuori, è una delle condizioni indispensabili per offrire la giusta atmosfera alla location. Le possibilità sono tante: le intramontabili e parecchio romantiche catene luminose, i lampioni applique, i paletti luminosi, le lampade da sostegno per esterni, le lampade a sospensione, le lampade da tavolo, i faretti. Poi, nel corso degli ultimi anni, ha preso piede il vaso per piante con base o il completo corpo luminoso, scelta perfetta per gli amanti dello stile unico ma al tempo stesso moderno.

E, infine, se lo spazio ve lo permette, ospitate, nel balcone d’autunno, un bel braciere per il fuoco. Sarà ideale per rendere calde le serate più frizzanti e per cucinare le tanto amate castagne, insieme ai vostri amici e parenti.Ecco dunque molte idee su come ornare il vostro caro balcone in pieno stile autunnale. Seguite i nostri suggerimenti e vedrete come il vostro balcone diventerà una vera chicca della casa.