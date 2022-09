Telepass è entrato rapidamente e “di diritto” nell’immaginario comune nel contesto degli strumenti che in pochi anni hanno avuto un successo particolare pur essendo adibiti ad una specifica applicazione, in questo caso si tratta del popolare strumento che velocizza e automatizza i pagamenti del pedaggio autostradale. Telepass è sia il nome di un brevetto, concepito sul finire degli anni 80 da due giovani ingegneri per conto di Autostrade per l’Italia (oggi Atlantia SpA), ma è anche e soprattutto una serie di servizi che fanno uso di una tecnologia oggi non così avanzata ma comunque efficace allo scopo, che opera attraverso un servizi di abbonamento interamente sviluppato attraverso un sistema di riconoscimento che tiene conto anche delle targhe dei veicoli.

Telepass, ecco perché non usarlo mai su targhe diverse: “attenzione”

Infatti ogni forma di abbonamento Telepass implica l’inserimento di una o due targhe all’interno del database, che porta così l’associazione del dispositivo che va tenuto a bordo del veicolo in modo da essere riconoscibile. E’ possibile sostituire queste targhe in qualsiasi momento, semplicemente utilizzando l’app Telepass ed effettuando l’accesso.

Ma cosa succede se utilizziamo su targhe che non sono associate al nostro abbonamento? Nella maggior parte dei casi, in condizioni di corretto funzionamento del dispositivo presente sui caselli e quello dotato di transponder, questi due “comunicano” attraverso una tecnologia ad infrarossi, quindi non succede niente, il passaggio viene calcolato e gestito dal sistema.

Però può verificarsi una condizione che obbliga il casello a verificare l’associazione tra veicolo ed abbonamento. Questa verifica viene effettuata tramite una foto alla targa e se il sistema rileva una discrepansa, il casello avalla il passaggio ma calcola un importo del pedaggio maggiore, pari alla tratta più lunga disponibile in quella zona, a mo di “disincentivo”.

Se questo comportamento viene perpetuato a lungo, Telepass configura il reato di truffa che può portare a sanzioni comprese tra i 309 ed i 1.549 euro.