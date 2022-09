A settembre si scelgono le vigne per i weekend: ecco dove andare

Da sempre, questi mese, è considerato uno fra i migliori per fare le proprie vacanze. Una vacanza tra i vigneti è il nuovo must per una fuga nella natura, lontano dal caos della città. Settembre è il mese giusto per andare alla scoperta delle campagne italiane e vivere l’emozione della vendemmia. Ecco una lista di posti dove non solo avrete l’opportunità di vedere paesaggi incantati, ma troverete ottimi vini biologici da gustare.

Eco chalet tra vigneti e querce in Umbria

La vacanza tra i vigneti dell’Umbria ha un sapore antico ed autentico. Tra l’antico borgo di Todi e i monti Martani, sarete immersi in un paesaggio di uliveti e vigneti a perdita d’occhio. Lontano dai ritmi frenetici della città c’è questo eco-chalet che mescola natura, elementi tradizionali e tanta cura ai dettagli. Oltre a perderti fra le meravigliose passeggiate, potrai rilassarti con un buon bicchiere di vino. Il Wine Chalet ha un soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale e un patio esterno affacciato sul verde. Inoltre la cantina Roccafiore è accessibile per visite e degustazioni.

Antica Torre di Charme in Val Chiavenna

Un’antica torre circondata da vigneti, dai prati e dai boschi che si perdono a vista d’occhio. Siamo nel cuore della Val Chiavenna, a nord del Lago di Como, sulla cima di una collina, con una magnifica vista panoramica. Vicino a questo eco-lodge dallo stile unico, trovate la pista ciclabile Bregaglia, e le suggestive cascate dell’Acquafraggia, tra le più spettacolari d’Italia. Uno degli itinerari da non perdere è percorrere la ciclabile della Valchiavenna fino alla Riserva naturale della Marmitte dei Giganti. Qui ammirerete i suggestivi monumenti naturali scavati dal ghiaccio.

Cabin tra le vigne, Venezia

Un a vacanza tra i vigneti nella campagna veneta può trasformarsi in una vera fuga romantica. In un’oasi di silenzio e pace esclusiva, questo rifugio di charme realizzato in legno offre viste incantevoli sulle vigne biologiche e la possibilità di gustare frutta e ortaggi a km zero. Ideale per chi cerca una full immersion nella natura non lontano dalle meraviglie di Venezia, a soli 9 km, Padova, Treviso e Ville Venete del Palladio. Una delle esperienze da non perdere è assaggiare il prosecco biologico ricavato dalla vigna che circonda l’eco-cabin e visitare la casa in bioarchitettura esclusiva e tutta per te, circondata dai vigneti.

Tra i vigneti e gli uliveti delle colline di Firenze

La Fattoria Lavacchio, azienda biologica a gestione familiare, è collocata sulla sommità del crinale di Montefiesole a 450 metri sopra il livello del mare e a soli 18 km da Firenze, circa 30 minuti di macchina, nel comune di Pontassieve. Il luogo perfetto per la tua vacanza tra i vigneti. Qui troverete tantissime attività legate all’agricoltura, alla gastronomia, alla cultura e allo sport e potrete fare una delle degustazioni di vini migliori d’Italia.