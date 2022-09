Addio a insetti e zanzare con questo trucco del bicchiere: geniale

Puoi dire addio a insetti e zanzare se userai il trucco del bicchiere. Si tratta di un espediente tanto semplice quanto antico che ti permetterà di liberarti delle zanzare e di altri molesti invasori una volta per tutte. Tutto ciò di cui avrai bisogno saranno un bicchiere e alcuni ingredienti.

Addio a insetti e zanzare grazie al trucco del bicchiere

Se sei stanco di fare da cibo per le zanzare e altri fastidiosi insetti estivi è tempo di passare alle maniere forti. Grazie al trucco del bicchiere puoi dire addio alle zanzare in maniera definitiva. Tutto quello che ti occorrerà saranno alcuni semplici ingredienti e un bicchiere, anche di plastica.

Le zanzare sono insetti importanti per l’ecosistema, perché si nutrono di piante e animali in via di decomposizione. Ammettiamolo, però. Quando avvertiamo in lontananza il tipico ronzio di questi insetti, poco ci importa. Tutto ciò che vogliamo è trovare il modo per sbarazzarcene. Esistono molto rimedi naturali, più o meno efficaci, nel tenere a distanza questi esserini irritanti.

Se, invece, vuoi passare alle maniere forti, dovresti tentare con il metodo del bicchiere. Così facendo, avrai maggiori garanzie di dire addio a zanzare e altri insetti e potrai goderti le ultime giornate estive all’aperto. Cosa ti servirà? Un normale bicchiere, anche di plastica, olio di cocco e olio di Neem.

Il trucco del bicchiere contro le zanzare: come funziona?

Riempi un bicchiere di olio di Neem e di cocco e piazzalo sui davanzali, in balcone, ovunque hai avvistato questi insetti molesti. L’odore pungente dell’olio di Neem, il principale repellente per le zanzare e gli insetti, sarà lievemente camuffato da quello più dolce dell’olio di cocco.

Il senso dell’olfatto particolarmente sviluppato nelle zanzare avvertirà la minaccia, mentre tu a mala pena ne sentirai l’aroma. Un modo semplice, ecologico e a basso costo per risolvere il problema di zanzare e altri insetti, senza particolari fastidi. In alternativa, potresti trasferire la miscela ottenuta in un flacone spray e spruzzarla direttamente sulla tua pelle.

Una soluzione perfetta per proteggere i bambini o le persone allergiche dalle punture degli insetti, senza usare prodotto chimici. Sarà sufficiente spruzzarne un po’ sul corpo e avrai la garanzia di scacciare le zanzare per molte ore.

E se non hai l’olio di cocco e l’olio di Neem?

Non fai in tempo ad acquistare l’olio di cocco e l’olio di Neem e hai bisogno di un rimedio immediato per allontanare gli insetti? Riempi il bicchiere con ingredienti che conservi in cucina, come il limone, la cipolla e l’aceto. Una miscela realizzata con questi tre semplici prodotti potrà ottenere lo stesso effetto dei due oli.