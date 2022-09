Bastano poche gocce di questo olio sul viso per una pelle sana e idratata

Mettere olio sul viso è una pratica poco usata poiché si predilige l’uso delle creme, eppure nulla nutre di più di questo olio. Stiamo parlando dell’olio di mandorle, il quale ha un aroma ricco ed è una fonte naturale di vitamine A, B ed E. L’olio di mandorle è un eccellente idratante e aiuta a ridurre l’aspetto delle rughe.

Inoltre, migliora la carnagione riducendo le cicatrici da acne e i brufoli. Funge da eccellente idratante che aiuta a riparare le cellule della pelle neutralizzando i radicali liberi. Inoltre, contiene acido linoleico che impedisce all’umidità di fuoriuscire dalla pelle. La presenza di magnesio e zinco nell’olio di mandorle lo rende un ottimo tonico per la pelle grassa e per quella secca. Agisce come agente antinfiammatorio e come ottimo emolliente per le condizioni di pelle secca come eczema e psoriasi.

Come usare l’olio sul viso?

L’olio di mandorle può essere utilizzato come detergente per il viso e come idratante. Prima di andare a letto, massaggiamo qualche goccia di olio di mandorle sul viso per nutrire la pelle. Lasciamo riposare per tutta la notte e laviamo al mattino con acqua fredda, eseguendo un massaggio rigenerante con un po’ di sapone neutro.

Questo aiuterà a calmare la pelle e a prevenire la secchezza. Con la pelle acneica, massaggiamo qualche goccia di olio di mandorle sul viso e lasciamolo agire per 15 minuti prima di lavarlo con acqua tiepida. In questo modo si prevengono cicatrici da acne e punti neri. Non mettiamo troppo prodotto per non soffocare la pelle.

In presenza di pelle secca o sensibile, aggiungiamo qualche goccia di sandalo o di acqua di rose all’olio di mandorle prima di massaggiarlo sul viso. Usiamo l’olio di mandorle per idratare il viso e prevenire ulteriori danni da secchezza soprattutto nelle giornate ventose. L’olio di mandorle è una ricca fonte di vitamina E, un eccellente idratante che può aiutare a riparare le cellule della pelle.

La presenza di acido linoleico nell’olio di mandorle lo rende un ottimo tonico per la pelle secca perché è un idratante leggero che non ostruisce i pori. Contiene inoltre magnesio e zinco per contrastare gli effetti dell’eczema e della psoriasi. Nutre in profondità pur senza apparire pesante e si assorbe in fretta.

Questo tipo di olio è ottimo come maschera per il viso, perché aiuta a lenire la pelle a tendenza acneica e a prevenire futuri focolai. È una ricca fonte di vitamina E, che è un eccellente idratante per la pelle. Possiede anche acido linoleico, una fonte naturale di antiossidanti che sono ottimi per combattere l’acne e le cicatrici.

Infine, funge da eccellente protettore solare, il che lo rende ottimo per le persone con la pelle secca. Il merito è del già citato acido linoleico, una fonte naturale di antiossidanti ottimi per combattere i raggi UV. Attenzione però a non affidarsi completamente a questo olio sul viso. Per l’esposizione solare, soprattutto nei momenti più intensi della giornata, bisogna aggiungere una protezione solare adeguata, con almeno un fattore di protezione 30 +, meglio se 50+.