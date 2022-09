Nella famiglia di prodotti che possono fare tutto, il borotalco è uno dei più utilizzati sia per l’igiene personale che per le faccende di tutti i giorni. Oggi vi faremo vedere come usare il borotalco in giardino avendo dei risultati incredibili a costo zero. Per riciclare il talco del bambino o rimuovere i prodotti chimici, lascia dunque il posto alle punte piene di talco.

Borotalco nelle piante: ecco quale problema comune risolve

Un esempio, è che le formiche sono insetti delicati che detestano guadare nel borotalco. Gettandolo dove passano, specialmente sotto porte e finestre, abbiamo la possibilità di tenerli lontani da casa. E niente frena di usare il borotalco per difendere il picnic attacchi di formiche in cerca di briciole.

I coleotteri come i coleotteri nipponici non amano il borotalco più delle formiche, del resto, e il trucco può evitare che le nostre piante favorite cadano nel menu degli insetti: in tale caso, disseminiamo direttamente le foglie per dissuaderle. Il solo inconveniente è che bisogna rifare l’operazione dopo ogni acquazzone per tutta la stagione. Come le formiche, anche gli afidi odiano il talco.

Il che è sufficientemente buono, dal momento che la più grande parte dei giardinieri detestano gli afidi che mangiano le loro piante. Per rimuoverli, cospargiamo copiosamente di talco le foglie dei cespugli di rose o qualunque altra foglia delle piante invase, che asfissierà alcuni degli insetti e scaccerà gli altri mentre respinge, nel processo, le formiche che a volte “crescere” gli afidi per scappare mangiando con la loro melata. Basta usare il talco per combattere gli afidi.

Infine, diverse piante sono molto sensibili all’umidità, specialmente quando sono appena state interrate. Rinvaso o talea, qualsiasi sia il metodo, prendiamo l’abitudine di utilizzare il borotalco per difendere le radici. Questa operazione va fatta bagnandole prima di metterle a casa, si limitano i rischi di abbondanza di umidità, e quindi di marciume radicale. Se vi sono dei conigli in giardino, prima di piantare i semi nel terreno, adottiamo di nuovo il riflesso del talco.

Spargere leggermente i semi prima di rivestirli con il terreno di solito sconforta i conigli dal rosicchiarli. Per le piante invece il talco non basterà, bisognerà passare all’aglio in polvere per allontanare i mangiatori. Ecco dunque come il borotalco può aiutare tanto in giardino in varie situazioni.