Tenere pulita la propria casa è un po’ l’obbiettivo di tutti, specialmente il bagno. Oggi vedremo come poter pulire uno delle componenti essenziali del bagno, il box doccia. Non sempre abbiamo il desiderio di metterci a pulire dopo aver fatto una bella doccia riposante, ma per mantenere al meglio il vostro box doccia, vi sveliamo alcune attenzioni da poter seguire per rimuovere le macchie e prevenire la formazione del calcare.

Doccia con calcare incrostato: ecco la soluzione fai da te da applicare

Le gocce d’acqua lasciano residui che rendono il vetro completamente opaco, e nel tempo sarà sempre più difficoltoso lucidarlo. Il primo consiglio che vi diamo per avere un box pulito è quello di asciugarlo subito dopo l’impiego, in maniera tale che i possibili schizzi di sapone e shampoo vengano rimossi dal getto caldo dell’acqua.

Armatevi dunque di un panno in microfibra ben asciutto da passare sulla superficie o di una spazzola tergi vetro che eviterà il generarsi di macchioline d’acqua. Il secondo consiglio che vi diamo è per distruggere il principale nemico della chiarezza del vetro della vostra doccia, il calcare.

Per avere una inferiore formazione di calcare, come già anticipato prima, è quella di asciugare sempre il vetro. Gli ingredienti più facili e naturali per pulire il box doccia dal calcare sono: l’aceto, conosciuto per le sue proprietà disincrostanti e igienizzanti, è definito come un vero e proprio alleato naturale contro i depositi di calcare. Questo è valido su tutte le superfici e si rivela molto efficace nella pulizia della doccia.

Poi il bicarbonato di sodio, invece è adoperato per la sua efficacia sbiancante. Infine, nel caso il cui ci sia una presenza di calcare tenace, vi consigliamo un metodo su come pulire box doccia incrostato sempre in maniera naturale. Sarà sufficiente creare una specie di pasta formata da alcuni cucchiai di bicarbonato con l’aceto. Spargere il composto ottenuto in un panno morbido antigraffio e strofinarlo sulla superficie da pulire.

Prestate attenzione però, non serve mettete troppa forza nello sfregamento, perché il bicarbonato potrebbe risultare lievemente abrasivo. Dunque lasciate agire il composto e sciacquate con acqua né calda né fredda. Una volta finito il processo, per asciugare al meglio il vetro, è bene adoperare un panno in microfibra per avere un effetto super lustrato. Ecco dunque come poter pulire il vostro box doccia.