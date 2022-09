Il concetto di poliedricità indica una natura dai “mille volti” in relazione alla personalità, mentre nel contesto pratico indica un oggetto o un’idea che può essere efficace in svariate situazioni. Anche tra le donne molte sono conosciute per essere particolarmente adattive e poliedriche anche se questo tratto può addirittura spaventare in quanto sintomo di una eccessiva affidabilità. In molti casi infatti la donna “forte” è esattamente quella che è capace di districarsi nelle più disparate situazioni senza fatica. Quali sono le donne poliedriche secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più poliedriche secondo lo zodiaco! Le conosci?

Gemelli

Gemelli è una donna che “comunica” molto anche quando non ne è intenzionata, ed è solita acquisire molta esperienza sia dalle cose positive che negative della vita. La Gemelli è famosa per esseree anche adattiva e difficilmente evidenzia in maniera lampante una sorpresa, quasi tutto sembra essere alla sua portata.

Vergine

Vergine è poliedrica perchè abituata al peggio in ogni situazione. Spesso le cose non vanno così “male” come preventivato ma questa capacità di aspettarsi il peggio, unita ad una certa logica di fondo che evidenzia in tutte le situazioni la rendono efficace in quasi ogni contesto umano.

Capricorno

Capricorno è in grado di piegare la volontà degli altri ma anche le situazioni che non conosce al proprio volere, in modo quasi naturale. Difficile vederla spaesata oppure in reale difficoltà di comprensione: la Capricorno è una raffinata ascoltatrice e anche quando è in difficoltà riesce ad uscirne quasi sempre anche in virtù di una conclamata adattabilità.