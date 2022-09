Giardinaggio: ecco tutte le piante da coltivare in questo periodo, la lista

Settembre è un mese pieno di attività da svolgere nel giardinaggio. In questo periodo dell’anno puoi coltivare molte verdure nell’orto e piante in giardino o sul balcone di casa, per rallegrare la stagione fredda con colori di nuovi fiori. Sono molti gli ortaggi e le piante che potrai seminare adesso, per raccoglierne i frutti più avanti. Scopriamoli insieme.

Settembre: le piante da coltivare in questo periodo

Il mese di settembre è piuttosto frenetico in giardino e sul terrazzo. Tra la raccolta dei frutti, la potatura di fine estate e la semina di nuove piante, non ci si ferma mai, come sanno bene i pollici verdi. Eppure, prendersi cura del verde diventa piacevole ora che il caldo torrido ha ceduto il posto a un clima più mite. Scopriamo tutte le piante che potrai seminare adesso nell’orto, in giardino o sul balcone di casa tua.

Orto: cosa piantare a settembre

Settembre è un periodo cruciale per la coltivazione di ortaggi, fiori e piante aromatiche. Tutto quello che seminerai ora ti darà i suoi frutti in inverno. Le ultime giornate di sole faranno schiudere velocemente i semi delle verdure e li aiuteranno a crescere fino a ottobre avanzato. In questo periodo dell’anno puoi trapiantare le piantine coltivate nel semenzaio, ora pronte per essere spostate in giardino.

Adesso è il momento di scegliere quali specie orticole seminare. Per lo più si tratterà di ortaggi invernali o a ciclo breve, da raccogliere prima che arrivi l’inverno. Tra le verdure che puoi piantare a settembre ci sono: lattuga, porro, cavolfiore, carote, spinaci, radicchio, broccoli, bieta, cipolle, rucola, barbabietola, finocchi e verza.

Settembre: le piante da piantare

A settembre puoi piantare diversi fiori che daranno un tocco di colore al tuo balcone o in giardino. Si tratta di varietà più resistenti, in grado di tollerare bene anche le temperature più basse. Tra le piante che potrai seminare ci sono le calendule, l’iris, i bucaneve, i narcisi, i ciclamini e i settembrini.

La fine dell’estate i l’inizio dell’autunno è il momento migliore per piantare anche diverse piante aromatiche, come l’alloro, il rosmarino e il mirto. In questi giorni potrai seminare anche il timo, la salvia, la lavanda, la maggiorana, la santoreggia e l’origano.