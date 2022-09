Chiedere scusa costituisce un’azione che siamo portati moralmente ad intraprendere quando una nostra considerazione, azione o comportamento non trova sbocchi logici, oppure banalmente equando facciamo qualche errore. Se per la maggior parte delle persone fare ammenda e chiedere scusa costituisce la normalità, per altri questa semplice azione, che spesso non richiede un grande impegno o sacrificio, risulta molto difficile, per motivazioni varie: orgoglio estremo, incapacità di accettarsi sono solo alcuni.

Secondo lo zodiaco i segni che sono incapaci di chiedere scusa in modo sereno sono i seguenti, che sembrano incapaci di scusarsi.

I segni che non vogliono mai scusarsi, quali sono? Eccoli!

Gemelli

Quando fa qualche errore, trova numerose scuse per non chiedere…scusa. Sembra un gioco di parole eppur è così: è molto abile a deviare l’attenzione e di spostarsi dalle responsabilità anche quando sono oggettive. Gemelli comprende il concetto di responsabilità ed impara dai propri errori ma dire “scusa” appare un ostacolo.

Vergine

Il problema dei Vergine è che sono convinti di avere sempre ragione, quindi chiedere scusa è estremamente difficile, anche fisicamente parlando. Fare “ammenda” significa ammettere la propria imperfettibilità, cosa quasi inaccettabile al livello concettuale, per il segno della Vergine.

Toro

Toro ha quasi “vergogna” nell’azione che lo porta a scusarsi, preferisce insabbiare le proprie “malfatte” oppure nascondere gli errori di cui si è “macchiato”, quasi fosse una sorta di “vergogna”. Ma non per una questione di orgoglio, quanto piuttosto perchè i giudizi degli altri possono “ferirlo” seriamente. Toro quindi preferisce “porre rimedio” senza scusarsi, e quando è portato a farlo, prefeerisce “girare intorno alla questione”.