Il colesterolo alto, o ipercolesterolemia, è una delle malattie più comuni e anche una delle condizioni che intimoriscono maggiormente perché può rappresentare la concausa di situazioni di salute pericolose, come ictus, ipertensione e infarto.

Il colesterolo alto fa ingrassare? Ecco cosa dice il medico

Non sempre il colesterolo alto è intrinsecamente legato all’alimentazione che si accompagna tutti i giorni e non sempre può essere uno stretto effetto di frequenti cambiamenti di peso, soprattutto di aumenti. Sicuramente, una delle domande più frequenti che si pone chi è soggetto a ipercolesterolemia è se il colesterolo alto faccia ingrassare. Prima di tutto, il colesterolo alto è una condizione di salute che impaurisce tanto perché; co me abbiamo detto precedentemente, è strettamente legato a maggiori rischi cardiovascolari che, se non seguiti e curati, possono mettere a rischio la vita.

Per quanto riguarda il rapporto tra colesterolo alto e alimentazione è giusto precisare però che quest’ultima pesa solo per il 20-30% sui valori di tale dato. Un incremento di questo grasso infatti dipende anche da molti altri fattori, come quello genetico, patologie epatiche o assunzione di farmaci. Al contrario, però, un’alimentazione squilibrata e piena di grassi, sicuramente non semplifica il compito di tenere sotto controllo i valori di questo grasso cattivo quando questi derivano da cause unicamente alimentari. Dunque, per rispondere alla domanda iniziale: l’aumento di questo grasso non fa ingrassare. Perlomeno non fisicamente.

Il grasso che troviamo nel sangue non muta meccanicamente in grasso corporeo ma resta nel sangue. Danneggiando però la sua “qualità” e operando sfavorevolmente sullo stato di pulizia delle arterie. Quando si ingrassa e simultaneamente si nota un incremento del valore del colesterolo, tolto il dubbio di particolari condizioni patologiche, è unicamente perché si mangia male. Al contrario, è possibile assistere a frequenti casi di soggetti normopeso, o perfino in fase di dimagrimento, con valori di colesterolo molto elevati. In definitiva, non si ingrassa perché si ha questo grasso elevato, ma il colesterolo può alzarsi perché si mangia male.

Quando si inseriscono giornalmente cibi troppo ricchi di grassi, la colesterolemia potrebbe alzarsi. Ma non è certamente il dato che influisce maggiormente sul nostro peso che, invece, aumenterà notevolmente. Ciò spiega il fatto che anche molti soggetti in sovrappeso presentano un quadro dei valori del colesterolo buoni. Ecco dunque spiegato il rapporto tra colesterolo alto e aumento di peso.