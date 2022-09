Il latte alla portoghese: un delizioso fine pasto semplice da preparare

Il latte alla portoghese è un dolce al cucchiaio estremamente simile al crème caramel, talmente tanto che i più li ritengono la stessa ricetta ma con nome differente; una differenza, seppur minima, risiede nel fatto che il crème caramel viene creato direttamente in versione monoporzione mentre il latte alla portoghese viene preparato come un unico grande dolce da servire poi tagliato a fette. Ecco come prepararlo!

Ingredienti per uno stampo da 10x30cm o comunque da 1,5 litri

1 l di latte fresco intero

6 uova intere

2 tuorli

400 gr zucchero bianco

1 bacca di vaniglia

Sale

Preparazione

In una pentola versate il latte e la bacca di vaniglia incisa per la lunghezza e lasciate in infusione per 30 minuti dal momento in cui raggiunge il bollore.

In una ciotola unite le uova ed i tuorli con 250 gr di zucchero e con una frusta amalgamate bene quindi versate a filo il latte filtrato con un colino. Mescolate tutto bene ma non troppo energicamente così da evitare che venga incorporata aria in eccesso.

Preparate il caramello con lo zucchero rimanente mettendolo in un pentolino e facendolo fondere; fate attenzione a mantenere la temperatura non troppo alta ed a spegnere il fuoco appena otterrete un caramello dorato (il caramello brucia velocemente).

Versate il caramello nello stampo (usatene uno in metallo) e dopo averlo fatto aderire su tutta la superficie versatevi sopra il composto di latte, zucchero e uova.

Posizionate lo stampo all’interno di una teglia dai bordi alti e riempita di acqua calda per circa 3/4.

Scaldate il forno a 160° e quando avrà raggiunto la temperatura inserite la teglia facendo cuocere il vostro latte alla portoghese per circa un ora. Sarà cotta quando inserendovi uno stecchino ne uscirà pulito tranne che per il caramello sulla punta.

Tolto dal forno lasciare intiepidire e successivamente mettete in frigo coperto da stagnola, bucherellata per evitare condensa, per 4-5 ore.

Servite e gustate in compagnia.

Buon appetito!