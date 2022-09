Il reggiseno va tenuto di notte? ecco la verità che nessuno sapeva

Molte donne credono sia meglio dormire senza reggiseno, mentre altre lo tengono h24. Cosa spinge le donne a pensare questo? Ecco la risposta dell’esperto.La scienza dà ragione a chi lo indossa anche per dormire, soprattutto se “signore” di una certa età.

Perché è importante mettere il reggiseno

Secondo i recenti studi, avere il seno “libero” stimola i muscoli e li costringe a lavorare. Il reggiseno preserva le tenui connessioni che si trovano tra il piano basale della ghiandola mammaria e i muscoli pettorali chiamate legamenti di Cooper.

In sintesi, portare il reggiseno significa risparmiare alle mammelle l’azione della forza di gravità, che notoriamente attrae ogni corpo verso il centro della terra, ossia verso il basso. Ovviamente bisogna fare i conti con la genetica: le donne che tendono alla ptosi della mammella, ossia ad avere il seno verso il basso, purtroppo nel corso del tempo lo avranno proprio così. Dipende anche dalla taglia ovviamente!

Indossare il reggiseno porta più benefici che altro, quindi meglio farlo!

Per chi ha un seno abbastanza grande, è utile perché può aiutare la postura

Per le donne che hanno un seno piccolo, serve per evitare sollecitazioni

Durante l’allenamento bisogna usarlo obbligatoriamente per evitare problemi

Indossarlo di notte: ecco alcuni accorgimenti

Dormire col reggiseno è completamente sicuro, tuttavia ci devono essere dei piccoli accorgimenti. Ecco quali:

Si deve indossare la taglia giusta, altrimenti troppo stesso provoca brutti segni e fa male

Meglio optare per un bra sportivo e di puro cotone, no a pizzi e imbottiture per dormire.

Sfatiamo il mito che dormire con il reggiseno causa tumori; A sgombrare il campo da questa bufala sono diversi studi, come quello del Freud Hutchinson Research Cancer di Seattle, che nel 2014 ha dimostrato come in nessun modo ci sia una relazione tra quest’indumento e cancro alla mammella. La ricerca ha preso in esame diversi aspetti, dal modello all’età in cui si comincia a indossarlo, e la frequenza con il quale si mette, ma nulla è emerso. Lo conferma anche l’Università di Arkansas sul sito Medical Science, ribadendo che non esiste alcun rischio legato all’uso del reggiseno.