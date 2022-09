La torta tenerina: ecco la ricetta originale ferrarese

La torta tenerina, chiamata anche montenegrina in onore di Elena di Montenegro, è un dolce tipico di Ferrara a base di cioccolato fondente, uova burro e farina. Il suo nome deriva dall’interno morbido della torta che si scioglie in bocca. Ecco la ricetta per prepararla!

Ingredienti per una torta da 24 cm

200 gr cioccolato fondente

4 uova

60 gr di farina 0 o 00

100 gr di burro

80 gr di zucchero bianco

sale

Procedimento

Iniziate mettendo a fondere il cioccolato, tagliato a scaglie o a pezzetti, in una tazza a bagnomaria e unite il burro facendoli sciogliere insieme.

Lasciate raffreddare e non appena è leggermente tiepido unite 40 gr di zucchero, una presa leggera di sale fine e e mescolate con una frusta. Amalgamate bene il tutto e unite un tuorlo (mettete gli albumi in una ciotola a parte) alla volta continuando sempre a mescolare con la frusta, incorporando.

Unite la farina setacciata e mescolate con un cucchiaio in legno o comunque rigido.

A parte unite agli albumi, conservati a parte precedentemente, il resto dello zucchero e montateli bene con una frusta elettrica.

Unite gli albumi montati ben fermi agli altri ingredienti e mescolate con il cucchiaio effettuando un movimento dal basso verso l’alto, così facendo eviterei che gli albumi si smontino.

Preparate il forno impostandolo a 180°.

Imburrate e infarinate lo stampo quindi versatevi il composto. Mettete in forno caldo e lasciate cuocere per circa 15 minuti. Controllate con uno stecchino la cottura; la torta dovrà risultare leggermente umida all’interno e non asciutta.

Quando sarà pronta tiratela fuori e lasciate raffreddare. Prima di servirla spolverate con zucchero a velo e se vi va accompagnate ogni fetta con un cucchiaio di panna montata o una pallina di gelato.

Buon aappetito!