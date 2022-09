I profili femminili sono innumerevoli, ed è impossibile quantificare e “catalogare” tutte le tipologie di donne che esistono, e la situazione è ancora più complessa per quelle che sono così versatili da essere considerate mutevoli al punto da cambiare opinioni se non addirittura modificare parte del proprio carattere. Ovviamente le motivazioni sono tantissime e molto disparate nonchè “divisive”. Le donne che cambiano continuamente per alcuni sono la normalità, ma queste lo fanno in maniera particolarmente frequente. Quali sono?

Le donne che cambiano in continuazione! Quali sono?

Pesci

La donna Pesci è semplice da un certo punto di vista ma anche di difficile comprensione. Perchè è così adattiva, in particolar modo nei contesti sociali da non riuscire a far capire con precisione quale sia il suo vero io. La Pesci anche per accontentare tutti, tende ad evidenziare una capacità adattiva che la porta un po’ a snaturarsi.

Sagittario

Difficile comprendere le intenzioni della Sagittario che al contrario è fondamentalmente una persona “trasparente” sotto molti punti di vista. Questa donna è esattamente come appare ma è anche capace di gesti apparentemente distanti dal suo modo di essere, come scatti d’umore e sbalzi emotivi che portano confusione tra le persone che la conoscono.

Bilancia

Bilancia è convinta di essere sempre molto chiara e limpida ma il suo essere mutevole la rende di difficile comprensione perchè fondamentalment da l’idea di essere un’altra persona a tratti, quando c’è maggiormentee bisogno di questa capacità. Ma a volte entra così bene nelle “parti” che viene da pensare l’autenticità quale sia.