Il mondo femminile è complesso e di difficile definizione, senza dubbio, al punto che spesso le donne sono anche loro consce di questa difficoltà intrinseca. Tutte accomunate da una complessità ma a volte è anche inopportuno cercare di trovare un senso vero e proprio, perchè in alcuni casi la natura è inspiegabile. Anche tra le donne esistono profili che manifestano alcune difficoltà in ambito sociale indifferentemente dal contesto, sono definite quelle che “odiano tutti”, definizione magari esagerata ma che sicuramente è giustificabile sotto alcuni punti di vista.

Le donne che…odiano tutti! Le conosci?

Vergine

Vergine sembra quasi “godere” nell’apparire poco simpatica e votata al dialogo, è sicuramente una “parte” che recita ma che non si discosta molto dalla realtà. La personalità di “base” del segno è negativa in senso generico quando si approccia ad una nuova persona, e solo con il tempo si ammorbidisce. Vergine preferisce stare da sola piuttosto che interfacciarsi con qualcuno che non apprezza.

Acquario

Difficile la situazione dell’Acquario che riesce a nascondere una sorta di disagio costante soprattutto quando non conosce le persone. Se non odia tutti a prescindere poco ci manca ma riesce a celarlo con efficacia, apparendo quasi amabile a tratti. Ma chi lo conosce da bene che è difficile che apprezzi qualcuno in maniera genuina.

Capricorno

La donna Capricorno ha spesso un’aria sufficiente e sprezzante a larghi tratti, ma non si tratta solo di una “maschera”: questa donna è realmente così, spesso un po’ astiosa e scostante senza una vera motivazione. Anche lei manifesta solo a tratti questo atteggiamento.