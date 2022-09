Le mete low cost di settembre per brevi weekend: ecco dove andare

Settembre è considerato il mese migliore per organizzare le proprie vacanze. Una volta finito agosto, avrai l’opportunità di poter viaggiare a poco prezzo. Per cui perché non approfittare dei periodi di bassa stagione e di minor flusso turistico per andare alla scoperta di splendide località italiane? Ma vediamo quali sono le migliori destinazioni per una mini vacanza.

Finale Ligure, Liguria

Finale Ligure, in provincia di Savona, si trova sulle coste della Liguria, bagnata dal Mar Ligure. Questa cittadina è costruita intorno ad un bellissimo centro medievale, rendendola uno dei borghi più belli d’Italia, e qui potrete trovare alcune delle spiagge più belle di tutta la regione. Questa zona è ideale anche per gli sportivi e gli amanti della natura, in quanto nell’entroterra potrete trovare percorsi trekking e di arrampicata, mentre al mare potrete dedicarvi alla vela e al diving. La sua posizione, il clima caratterizzato da inverni miti e tutte le attività proposte la rendono perfetta per essere visitata durante tutto l’anno. In settembre è una meta perfetta in quanto il numero di turisti inizia a calare rispetto ai mesi estivi precedenti e potrete godervi la zona senza troppi problemi.

Rimini, Emilia-Romagna

L’appeal della Rivera Romagnola non si esaurisce di certo ad Agosto. Anzi, settembre è forse un mese dove potrete godere ancor di più della tranquillità. Questi perché nelle spiagge sarà più facile trovare uno spazio per godersi la giornata al mare, e le temperature non calano a picco. Inoltre in questo mese Rimini è molto animata e ricca di eventi: dalle visite guidate gratuite del centro storico a un bel giro sulla ruota panoramica, da un giro nelle rinomate sala giochi alla movida serale nei principali locali della città.

Amalfi, Campania

Amalfi è situata sulla costiera amalfitana, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco, ed è maggiormente apprezzabile nel mese di settembre. A settembre le temperature sono più miti rispetto all’alta stagione estiva, quindi ideali per partecipare ai tour di trekking organizzati, come quello lungo il sentiero degli Dei, meravigliosa strada panoramica capace di regalare impagabili scorci sul mare. La Costiera viene spesso visitata insieme a Napoli. Se decidete di fare base proprio nel capoluogo campano, potete anche scegliere un tour della costiera Amalfitana.

Salento, Puglia

Salento, sole, mare, cibo e movida: settembre è il periodo ideale per godere di questa magnifica zona a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli di agosto. Le spiagge più belle del Salento sono numerose, come ad empio la Baia dei Turchi. Questa Spiaggia è uno dei 100 luoghi tutelati dal FAI in Italia e fa anche parte dell’Oasi protetta dei Laghi Almini, da lì poco distanti. Si tratta sicuramente di uno dei luoghi più belli del Salento grazie all’acqua cristallina ed al panorama a dir poco mozzafiato che ne ha permesso la conquista dell’ambita bandiera blu e le 5 vele di Legambiente.