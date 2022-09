Oroscopo Paolo Fox domani, 3 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 3 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 3 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica la Luna transiterà nel tuo segno: ottima notizia! Bisogna dire che il mese di settembre non sarà del tutto amico dei sentimenti. Più di un Sagittario vorrà starsene per conto suo, forse avrà complicazioni d’amore. Sfrutta le prossime 48 ore per capire cosa non va. In questo momento è importante appagare se stesso, fare qualcosa che ti fa stare vene.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovrai metterti nell’ottica di non accettare più situazioni a metà. O stanno con te o se ne vanno. Molti Capricorno stanno già adottando questo metodo ed è probabile che abbiano iniziato a cambiare amici, collaboratori e colleghi. Stai seminando in vista del futuro, di un 2023 che ti porterà il successo. Occhio alle questioni legale!

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e dopodomani avrai la possibilità di recuperare, dopo alcune giornate piuttosto sottotono. Se hai voglia di cambiamenti, ma non puoi fare i bagagli e partire, potresti rimodernare la casa. Piccole modifiche intorno a te potrebbero rivelarsi importanti. Dopo una stagione alquanto pesante in amore, tornerà un periodo migliore, anche a livello sentimentale ed emotivo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani e domenica dovrai fare i conti con nuove piccole tensioni, provocate da una Luna in aspetto contrario. Tieni duro? Entro la fine di quest’anno dovresti aver messo a posto tutte o quasi le situazioni in sospeso. Sarebbe bene arrivare al 2023 pronti, per sfruttare al massimo le opportunità che il cielo ti offrirà. Nel frattempo, in questo fine settimana, cerca di mantenere la calma.