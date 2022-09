Il pavimento costituisce un settore di qualsiasi struttura abitativa che non può mancare in nessun caso: fin dall’antichità sono stati utilizzati materiali più disparati, prevalentemente quelli di natura minerale, in quanto più resistenti, ma anche legno. Il marmo costituisce una delle soluzioni più belle esteticamente ma anche più pregiate e delicate anche perchè questa forma di minerale calcareo, costituita prevalentemente da carbonato di calcio rispetto ad altri materiali è sensibilmente più difficile e complicato da lavorare, ma l’effetto estetico è di livello assoluto. Il marmo è considerato il pavimento di maggior pregio da millenni, ma va trattato in maniera particolarmente delicata per evitare di rovinarlo.

Pavimento in marmo? Nessuno lo sa, ma ecco come trattarlo senza rovinarlo

Per preservare l’aspetto lucido ed inconfondibile del marmo bisogna assolutamente evitare l’uso di detergenti troppo aggressivi, ad esempio mai la candeggina o altre sostanze acide come ad esempio il succo di limone. Va ricordato che la costituzione del marmo non ha bisogno di essere lavata con costanza ma solo quando è realmente necessario.

Nella maggior parte dei casi è sufficiente spolverlarlo con un panno in camoscio o in microfibra. Per la pulizia quotidiana dalla polvere è sufficiente utilizzare una scopa morbida, magari concepit proprio per la pulizia del marmo.

Per l’azione detergente è consigliabile fare uso di cere naturali ma anche di una semplice mistura costituita da acqua e sapone di Marsiglia, avendo cura di “stenderlo beneE” utilizzando sempre il panno in microfibra e di asciugarlo a dovere una volta finito. Questa metodologia è particolarmente efficace quando il marmo tende ad ingiallirsi, mentre per un marmo in buone condizioni va bene acqua e sapone neutro, ed anche l’ammoniaca, ma diluita in un litro d’acqua.

E’ essenziale evitare quuantità eccessive di saponi, anche delicati, e di provedere rapidamente ad asciugare qualsiasi traccia della pulizia, che potrebbero lasciare aloni fastidiosi.