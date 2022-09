Il concetto di esaustivo fa solitamente rima con “chiaro, esauriente”, e definisce proprio una personalità che è difficile da fraintendere, sia nei modi ma anche e soprattutto nella comunicazione. Una persona esaustiva non dovrà quasi mai sforzarsi nel far valere le proprie motivazioni. In un certo senso sono accomunabili alle personalità più trasparenti, ossia coloro estremamente oneste ed “evidenti” ma rispetto a queste ultime vi è una maggiore ricerca ed attenzione in merito all’apparire chiari e “onesti” fin dal principio. Quali sono i segni esaustivi?

Questi sono i segni più esaustivi dello zodiaco. Lo sapevi?

Vergine

Vergine non è un profilo chiacchierone, ed è fermamente orgoglioso della propria natura di persona chiara, concisa e “pulita”. Usa termini ed in generale una comunicazione molto semplice, ma anche concetti comprensibili. E’ difficile averla vinta con Vergine anche in virtù di questo di fare, insomma è difficile metterlo in diffocoltà.

Capricorno

Capricorno pondera molto bene sulle parole che usa, ed è un profilo misurato ma anche quasi indelicato e “brutale” quando c’è da esprimere un concetto, si sofferma anche su dettagli fondamentalmente inutili per comprendere un concetto o una situazione ma che sono utilizzati a mò di “bonus”.

Bilancia

Bilancia è un segno decisamente prolisso e consapevole di esserlo, perchè il mondo è complesso. Bilancia, per evitare fraintendimenti o atteggiamenti approssimativi, da molto spazio alla comunicazione chiara, non è un profilo che “Lascia intendere” ma che anzi tende ad essere molto didascalico fino all’eccesso puro. Se si interpreta male ciò che dice, è perchè si parte con quel presupposto.