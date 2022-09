Se la tua zanzariera è strappata, puoi ripararla in questo modo fai da te

La zanzariera è uno strumento incredibilmente utile per tutti coloro che trascorrono tempo all’aperto o da adattare alle finestre di casa. In aree, insomma, in cui è nota la presenza di zanzare o anche solo dove il rischio di punture di zanzare è elevato. Tuttavia, una zanzariera non dura per sempre. Soprattutto se è fatta di fibre naturali come il cotone o di una rete con fori più piccoli del corpo di una zanzara.

Con il tempo e l’usura, una zanzariera inizierà a presentare buchi, strappi, sfilacciamenti ai bordi, eccetera. Ciò non significa che dobbiamo buttare il nostro strumento di protezione ma solo che dobbiamo imparare a sistemare i danni quando si presentano. Nell’articolo analizzeremo le rotture più comuni e i metodi per aggiustarle.

Come riparare una zanzariera

Prima di iniziare a riparare la zanzariera, è bene assicurarsi di sapere qual è il problema. Questo ci aiuterà a decidere come ripararla. Per esempio, se c’è uno strappo, si può pensare di cucirlo per evitare che peggiori, mentre se la zanzariera si sta sfilacciando, si dovranno usare tecniche diverse. Si può anche verificare se la rete è rotta o consumata in alcuni punti.

In tal caso, sarà opportuno sostituirla con una nuova. La maggior parte delle zanzariere sono completamente in rete o hanno una rete in alcune zone. Successivamente, dovremo raccogliere i materiali e gli strumenti necessari per le riparazioni. Molti di questi articoli si possono trovare in casa, quindi non è necessario uscire e spendere soldi per attrezzature specializzate che potrebbero essere utilizzate una sola volta.

Le possibili riparazioni

La zanzariera presenta un buco: la prima cosa da fare è cercare di ripararlo. In questo modo, il buco non diventerà più grande e più difficile da riparare. Per prima cosa, dovremo pulire la rete per togliere ogni residuo di sporco e far sì che il lavoro di riparazione risulti più agevole. Successivamente dovremo tagliare un pezzo di rete extra per ricoprire il buco.

Prima di cucire, legare insieme i due lati della rete. Questo aiuterà a tenere insieme il buco mentre si cuce e farà in modo che il buco rimanga piccolo e non si ingrandisca. Per cucire il buco nella rete si può utilizzare un punto di cucitura con un filo robusto e attraverso l’ausilio di un nodo stretto per evitare che si stacchi. Oppure possiamo prendere dell’adesivo che funge da punto di zanzariera e che ripara i piccoli fori.

Se la rete dovesse essere sfilacciata, basta staccarla dal telaio della rete e poi usare un pezzo di carta vetrata fine per levigare i bordi fino a renderli di nuovo lisci. In alternativa, possiamo usare una piccola quantità di colla per evitare che i bordi si sfilaccino di nuovo.

Qualora si presentasse uno strappo dovuto alla fase di istallazione, è necessario ricucirlo. Possiamo utilizzare la stessa tecnica descritta nella sezione dedicata alla cucitura di un buco nella zanzariera. Tuttavia, prima di cucire, dobbiamo tagliare un piccolo pezzo di rete e cucirlo su entrambi i lati dello strappo, in modo che non si allarghi.