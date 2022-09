Yogurt nelle piante: ecco perché tutti i giardinieri hanno iniziato a farlo

Lo yogurt nelle piante è in grado di arricchire il terreno di nutrienti preziosi, come il magnesio e il fosforo, senza lasciare pericolosi residui chimici. Per questa ragione sempre più giardinieri e pollici verdi stanno seguendo la tendenza di usare lo yogurt per fertilizzare le piante. Vuoi scoprire tutti i benefici incredibili che può avere questo semplice prodotto alimentare nel giardinaggio?

Ecco perché i giardinieri versano lo yogurt nelle piante

Se hai yogurt scaduto, non buttarlo via! Resterai sorpreso nello scoprire che versando un po’ di yogurt nelle piante puoi nutrirle in maniera naturale. I fermenti lattici probiotici non sono salutari solo per l’uomo, ma fanno bene anche alle nostre piante. Ricco di sostanze nutritive importanti, come il fosforo, il calcio, il magnesio, il potassio e le vitamine del gruppo B, lo yogurt aiuta le specie botaniche a crescere sani e vigorosi.

Anche le piante hanno i loro probiotici. A rivelarlo sono degli studi scientifici che hanno dimostrato la presenza di endofiti, i probiotici vegetali, nelle piante. Si tratta di batteri e funghi innocui capaci di trasformare l’azoto, sostanza cruciale per la crescita della pianta, in una forma più facilmente “digeribile”. A quanto pare, però, i benefici degli endofiti nelle piante non finirebbero qua. La versione verde dei nostri probiotici favorirebbe uno sviluppo migliore a tutte le piante.

Il mondo vegetale ci assomiglia in modo incredibile! Non c’è da stupirsi, perciò, se molti nutrienti che aiutano la nostra crescita, possono rendere anche le piante più sane e robuste. Tra questi prodotti un posto d’onore lo occupa lo yogurt.

Yogurt nelle piante come fertilizzante naturale

Se aggiunto al terreno, lo yogurt diventa un fertilizzante ricco di nutrienti importanti, come il calcio, il magnesio e il potassio. L’ideale per le piante acidofile, come le azalee, le ortensie e i gigli. Ti basterà mescolare yogurt e acqua nella stessa quantità e distribuire la miscela ottenuta sul terriccio, una o due volte al mese.

Aggiungi lo yogurt come componente verde al compost

Lo yogurt nelle piante può essere somministrato anche sotto forma di compost. I giardinieri lo utilizzano tra i componenti verdi (vegetali, scarti dell’orto e della cucina) per arricchire il compost da dare al terreno e migliorarne la qualità.

È un efficace antimuffa

Mescolando dello yogurt bianco all’acqua potrai realizzare un prodotto fai da te capace di proteggere le tue piante dai funghi e dalla muffa. Sarà sufficiente versare la soluzione dentro un flacone spray e spruzzarla, di tanto in tanto, direttamente sul terreno.

Lo yogurt favorisce la crescita del muschio

I benefici del muschio in giardino sono noti a tutti. Può diventare un alleato prezioso per le tue piante, favorendone la crescita e mantenendo il suolo umido e caldo al punto giusto. Forse non lo sai, ma lo yogurt può favorire la coltivazione del muschio. Dovrai solo aggiungere due cucchiaini di muschio dentro una tazza di yogurt e mischiare con cura. Poi potrai cospargerlo sul punto in cui vorrai che si diffonderà e annaffiarlo regolarmente.