A fine estate bisogna rimuovere i calli ai piedi: ecco come fare

I calli ai piedi possono essere piuttosto fastidiosi in quanto ostacolano e si riflettono sulla nostra naturale camminata. In questo articolo andremo a vedere alcuni rimedi naturali contro i calli sul piede, che vi permetteranno di eliminarli nel giro di pochi giorni. Tutti abbiamo avuto un momento in cui un callo è risultato fastidioso e doloroso. Ma non si tratta sempre di un fastidio. A volte, infatti, possono essere anche piuttosto difficili da togliere.

Per questo sono molte le persone che affermano di soffrire di calli, specialmente se sono gonfi e sgradevoli da toccare. Cosa sono i calli? Sono dei piccoli accumuli adiposi localizzati spesso nelle parti più umide del nostro corpo: caviglie, palmi delle mani o piede.

Per rimuovere i calli dal piede, come prima cosa dovrai fare un bagno di acqua calda. In seguito, quando l’acqua sarà più fredda, immergerai il piede nel bagno di acqua fredda, in modo da creare una leggera differenza di temperatura. In seguito a questo procedimento, il callo si gonfierà e tornerà a essere più doloroso. Quando il callo sarà più grande e più gonfio, potrai procedere con una tecnica di rimozione a seconda di quale sia il tipo di callo. In alcuni casi, questo può voler dire una semplice pressione con le dita, mentre in altri casi, potrai dover utilizzare delle pinzette.

Il primo consiglio per evitare la crescita del callo è quello di indossare sempre delle scarpe comode e senza tacco troppo alto. Le scarpe strette e scomode, infatti, fanno subire ai piedi una forzatura che può manifestarsi attraverso la comparsa di calli. Molte scarpe non seguono la naturale conformazione del piede e causano dei problemi e delle irregolarità.

Rimedi naturali per i calli ai piede

Abbiamo visto come i calli si formino per una condizione di eccessiva umidità. Per questo motivo, al fine di stimolare il processo di guarigione e per disinfiammare la zona che lo ospita, potrai utilizzare un mix di prodotti naturali da applicare sopra al callo per farlo ammorbidire e riuscire, finalmente a rimuoverlo.

Il callo dovrebbe togliersi in maniera naturale senza causare lacerazioni o perdita di sangue al piede. Se l’operazione dovesse risultare più difficile del previsto è meglio abbandonare l’impresa. In questo caso, significa che il callo è in profondità ed è meglio rivolgersi al personale specializzato così da non creare delle lacerazioni difficili da guarire.

Sopra al caldo possiamo mettere una soluzione calda di miele e limone: questo mix aiuterà a disinfiammare la zona e stimolare il processo di guarigione. In alternativa, possiamo usare il nostro amato bicarbonato di sodio. Questa polverina bianca è uno dei rimedi più utilizzati contro la formazione dei calli.

Metti il bicarbonato nel forno a microonde per alcuni secondi o scaldano su una superficie calda. Poni la pasta sul callo e lascia agire per una quindicina di minuti. Infine, pulisci la zona con acqua e sapone. A questo punto potrai procedere con la rimozione per mezzo di pinzette. Fai attenzione che la pelle deve essere morbida e non devi fare fuoriuscire per nessun motivo del sangue.