Nata nel giugno 2016, ora conosciuta con il nome di Crypto.com dal 6 luglio 2018.

Si tratta di un’applicazione che consente agli utenti di vendere e comprare le monete digitali. Grazie a Cripto.com si possono anche conservare, investire, guadagnare su di esse. La cosa che non molti sanno è che le criptovalute possono essere usate anche Crypto.com è una applicazione che consente di per ottenere prestiti usandole come garanzia ma anche di essere pagati, in modo sicuro.

Ha inoltre, una carta di debito VISA che permette di fare acquisti, come una carta normale, ma usando cripto. Andiamo dunque a vedere come funziona.

Crypto.com, ecco come utilizzarlo al meglio: la guida completa

La prima cosa da fare è iscriversi e verificare l’identità. Ci comparirà poi il termine Staking, che serve per mettere fondi in un wallet per sostenere le operazioni di una rete di blockchain. In sostanza, si vanno a bloccare delle criptovalute, così da ricevere delle ricompense.

In questa applicazione abbiamo poi il Wallet che ci permette di comprare e vendere più di 80 valute digitali diverse e 7 valute legali. Ad esempio si possono acquistare Bitcoin, Etherium, Ripple, Binance, Shiba Inu.

Le valute virtuali possono essere acquistare tramite bonifico bancario o direttamente con la carta di credito. Come in tutte le situazioni, il bonifico è più lento rispetto alla carta. Inoltre, con Criptò.com si possono seguire i vari andamenti, i grafici con le prestazioni in diretta di oltre 200 cripto-valute.

Si possono guadagnare interessi grazie a Earn, una funzione di Criptò.com. Questi interessi vengono pagati una volta a settimana. Per cominciare ad investire, bisogna creare l’account con una carta d’identità valida, il passaporto o la patente, per verificare l’identità. Dopo l’identificazione che può variare da qualche ora o addirittura giorni, si deve scegliere un pin, che si dovrà inserire prima di qualunque transazione.

Si deve scegliere la valuta principale del conto, in cui compariranno i soldi e le transazioni. Dopo questo passaggio l’account sarà pronto e si potranno usare le ferie funzioni dell’app.