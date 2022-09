Il dolore lombare, noto anche come lombalgia o più semplicemente mal di schiena, rappresenta un disturbo di tipo muscolo-scheletrico, in quanto va a colpire i muscoli e le ossa della parte inferiore della schiena, ovvero la zona lombare.

La presenza di dolore nella regione lombare è una condizione molto diffusa nella popolazione occidentale, motivo in alcuni casi, anche frequenti, di interventi in ortopedia, visite mediche specialistiche e una prolungata lontananza dal lavoro. In base alla durata del dolore si distinguono varie forme di lombalgia: lombalgia acuta, la quale è caratterizzata dalla manifestazione improvvisa di un forte dolore, che tende a risolversi solitamente nel giro di pochi giorni. A tale categoria aderisce il cosiddetto “colpo della strega”, difatti è una contrattura muscolare originata da un movimento brusco o dall’aver innalzato un peso eccessivo.

Lombalgia subacuta: qui la continuità del dolore si prolunga per più tempo rispetto alla forma acuta, anche se scompare entro massimo le 12 settimane. Lombalgia cronica: invece qui, nonostante il disturbo solitamente sia più tollerabile rispetto al dolore acuto, è la forma di lombalgia più abrogante in quanto permane per più di 3 mesi, danneggiando, nelle situazioni più gravi, anche le normali attività giornaliere.

Dolore lombare: ecco alcuni rimedi per far passare il dolore

Tra i rimedi per provare a curare questo dolore abbiamo trovato alcune soluzioni. Per prima abbiamo le sedute di fisioterapia. Grazie alle quali uno specialista andrà a attuare nella zona interessata un massaggio decontratturante, ordinando poi l’esecuzione di esercizi di stretching e aerobici gradualmente più intensi, per rinforzare i muscoli e garantire la totale guarigione.

Poi abbiamo corsi di rieducazione posturale. Se il reale problema è il non riuscire a prendere o tenere una postura giusta, ad esempio in ufficio o durante lo studio, realizzare la ginnastica posturale sotto la supervisione di uno specialista (fisiatra o fisioterapista) può essere valido nell’apprendere le giuste prontezze e quali movimenti ultimare anche durante le attività quotidiane, sia per semplificare il processo di guarigione che per evitare ulteriori episodi. terapie fisiche alternative.

Infine, l’agopuntura, tecarterapia, laserterapia, infrarossi, massoterapia o l’applicazione di bande adesive elastiche in specifiche posizioni, per diminuire la tensione dei muscoli della schiena sono tra i trattamenti medici che possono dare effetti ottimi in caso di lombalgia.