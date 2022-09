Diversi errori che facciamo a tavola arrischiano di farci esagerare con zuccheri, grassi e calorie senza rendercene conto. Oggi vedremo quali sono le cose che non sapevamo potessero farci ingrassare. Quasi sempre si prende peso per colpa di una serie di piccoli errori alimentari che, rifatti ogni giorno, divengono vere e proprie abitudini.

Ecco 5 cose che fanno ingrassare e nessuno conosce: la classifica

Uno dei più frequenti per esempio è quello di consumare solo della frutta a pranzo o a cena, convinti di restare leggeri e riuscire far fuori qualche chilo. La frutta priva di determinati nutrienti indispensabili per l’organismo come le proteine, e in più fornisce zuccheri che donano energia immediata, ma di breve durata. Tale alimento quindi è ottimo come spuntino, ma non da consumare da solo a pranzo o a cena.

Il rischio è di avere fame poco dopo averla mangiata. Gli sbagli che si possono fare sono tanti. Iniziamo la nostra lista con: mangiare sempre la carne grigliata. Le cotture troppo aggressive, difatti, appoggiano la composizione di glicotossine AGE (advanced glycation end-products), sostanze che aiutano gli stati infiammatori. Scelta migliore è dunque dunque scegliere la cottura al vapore e centellinare grigliate e barbecue. Mangiare ogni giorno il formaggio come antipasto.

Anche questo molto sbagliato perché il formaggio è a tutti gli effetti una fonte proteica alternativa a carne, pesce, uova, legumi. Mangiarlo prima di pranzo o cena fa accrescere l’entrata di calorie, proteine e grassi che a loro volta aumenta il rischio di prendere chili in più. Consumare le verdure solo come contorno. Anche questo un altro errore che ci porta inconsciamente a prendere peso. Le verdure, infatti, hanno prima di tutto un alto grado di sazietà e sono ottime consumate anche a inizio pasto, e non solo come contorno.

Il merito è dell’elevato contenuto di fibre che soccorrono nel combattere la fame e calano il rischio di esagerare con le portate seguenti. Prediligere sempre yogurt light. Lo yogurt light spesso, pur avendo un diminuito contenuto di grassi, mostra una quantità di zuccheri considerevoli, che specialmente se assunti a digiuno per esempio come spuntino o merenda, incoraggiano una produzione sproporzionata di insulina, l’ormone che regola l’appetito e favorisce i chili in eccesso. Infine, l’ultimo accorgimento da seguire è quello legato all’olio extravergine di oliva.

La regola da seguire non sempre rispettata, per non rischiare di esagerare con le quantità e le calorie e prendere peso è metterlo misurandolo con un cucchiaio.