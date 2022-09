Ecco 5 modi per usare il borotalco in giardino: tutti i trucchi

Non ci crederesti mai, ma puoi usare il borotalco in giardino per diversi scopi. Tra i prodotti casalinghi che conserviamo in dispensa o che abbiamo usato almeno una volta nella vita, c’è anche il talco, meglio noto come borotalco. Un ingrediente in polvere profumato che serve ad assorbire l’umidità e rinfrescare la pelle, soprattutto quella del neonato. Il suo uso, però, non si limita a questo. Lo sapevi che il talco può servire anche in giardino?

Borotalco in giardino: ecco 5 modi per usarlo

Il borotalco è un prodotto tanto semplice quanto versatile. Il suo utilizzo può sconfinare dalle mura domestiche per arrivare perfino in giardino. Non ci crederai, ma esistono almeno 5 modi in cui potrai utilizzare utilmente il talco nell’outdoor.

Borotalco tiene a distanza formiche e conigli

Il borotalco è mal tollerato dalle formiche e dai conigli, due fra i possibili aggressori delle piante in giardino. Se vuoi assicurati che stiano a debita distanza dalle tue specie vegetali ti converrà spargerne un po’ sui punti strategici, nei luoghi di passaggio. L’ideale sarebbe distribuire una manciata di talco sulle foglie più colpite, facendo attenzione a ripetere l’operazione dopo ogni temporale.

Aiuta le radici delle tue piante

Hai mai pensato di usare il borotalco per assorbire l’acqua in eccesso in giardino. Così come assorbe l’umidità sulla pelle, può servire a proteggere le radici delle piante da pericolosi ristagni idrici. Sarà sufficiente coprire l’apparato radicale con del talco e avrai risolto il problema.

Allontana gli afidi in giardino

Proprio come le formiche e i conigli, anche gli afidi detestano il borotalco. Grazie a questo semplice trucco, potrai proteggere le tue rose da future aggressioni di questi temibili parassiti. Ti converrà distribuirne una piccola quantità sui cespugli in giardino o sulle foglie delle piante coltivate in vaso.

Il talco protegge le mani

Prima di dedicarti ai lavori di giardinaggio, dovresti adottare la buona abitudine di cospargere del borotalco sui palmi delle mani e sui manici degli attrezzi che userai. Così facendo, assorbirai il sudore, avrai una presa migliore ed eviterai la spiacevole comparsa delle classiche “vesciche da giardinaggio”.

Elimina i cattivi odori

Grazie al borotalco risolverai il problema dei cattivi odori nelle scarpe, dopo un’intera giornata in giardino. Sarà sufficiente versare un po’ di talco direttamente sulle solette et voilà! Come per magia, la prodigiosa polvere profumata assorbirà il sudore e i conseguenti odori sgradevoli. Si tratta di un semplice escamotage che potrai utilizzare per qualsiasi paio di scarpe, da quelle che usi per fare giardinaggio a quelle più eleganti.