Le macchie sulla pelle del viso sono la manifestazione di uno dei maggiori segni di vecchiaia cutanea, dovuti a un meccanismo inesorabile ma naturale. Però, tali macchie che appaiono sul viso, non sempre sono dovute solo al passare del tempo, ma possono essere originate anche da altri fattori, di diversa origine e natura: come il sole, gli agenti atmosferici, gli scompensi ormonali e le irritazioni.

Le macchie sulla pelle del viso, normalmente sono di colore scuro e, nella maggior parte dei casi, derivano da modificazioni nel meccanismo dei melanociti, cioè le cellule che procreano il pigmento melanico responsabile del colore alla pelle. Loro si ritrovano a generare misure anomali di pigmento. La distribuzione di melanina, così, non è uniforme e il viso presenta chiazze e discromie.

Ecco 5 segreti naturali per contrastare le macchie sul viso

Realisticamente fastidiose dal punto di vista estetico, possono essere tolte ricorrendo ad alcuni efficienti e semplici rimedi naturali. Il succo di limone. Il limone offre lucentezza alla cute e smorza le macchie della pelle. Basta passarne qualche goccia sul viso la sera prima di coricarsi, meglio se appena spremuto. La presenza di vitamina C appoggia la formazione di collagene e perfeziona l’elasticità della pelle. Il bicarbonato di sodio. Perfetto esfoliante in grado di scolorire velocemente le macchie cutanee.

Per prepararlo è fondamentale unire acqua tiepida e bicarbonato di sodio. Il composto va messo sui punti critici dove sono presenti le macchie e lasciato a riposo per 15 minuti circa. Risciacquare e asciugarsi. L’aceto di mele. Se passato sulle macchie cutanee è capace di schiarirle e di rendere il colorito della pelle più omogeneo. Basta applicarlo sul punto della pelle che si desidera trattare, rimanere ad agire per una ventina di minuti e sciacquare con acqua fredda. Usare un panno morbido per asciugarsi.

La cipolla. Piena di zolfo e vitamina C, aiuta a riformare la pelle, levigando macchie cutanee e rughe. È raccomandabile fornirsi di succo da strofinare sui punti del viso o del corpo interessati dalla presenza di macchie. Lasciar riposare per una decina di minuti e lavare con acqua fredda. Infine, il gel di aloe vera. Se messo sui punti contraddistinti dalla presenza di queste macchioline della pelle un paio di volte al giorno, è in grado di affievolirle efficacemente. Tale rimedio naturale è molto utile in caso di macchie cutanee originate da eccessiva esposizione al sole.