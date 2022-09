Ecco a cosa serve il trucco geniale dello yogurt nelle piante

Mettere dello yogurt nelle piante è un trucco geniale che permette di aumentare il loro livello di benessere e il contributo di nutrimenti. Lo yogurt ha il potere di far felici anche le piante non solo i nostri stomaci. Questo prodotto alimentare si rivela un vero e proprio trucco geniale per le piante: infatti, lo yogurt funge da alleato per diverse erbe e fiori che ne hanno un disperato bisogno.

Per quanto possa sembrare strano, lo yogurt è una vera e propria invenzione che aiuta le piante a crescere. In particolare, ciò ha un effetto davvero portentoso in alcune piante che richiedono un maggior contributo di calcio. Tra queste possiamo elencare: il finocchio, la lattuga, il basilico, il timo, il rosmarino e il prezzemolo.

Ma come possiamo aggiungere lo yogurt nelle piante? Semplicemente versando il contenuto di un barattolo, una parte, non tutto, direttamente sul terriccio. Lo possiamo mettere anche in superficie senza andare a rimescolare il terreno. In questo modo, eviteremo di danneggiare inconsapevolmente le radici.

Yogurt nelle piante: chi ne ha più bisogno

Come abbiamo detto, lo yogurt aiuta le piante a crescere poiché fornisce un ottimo contributo di calcio. Questo micro nutriente è un elemento presente in gran parte della natura. Si trova sia nell’acqua che nel terreno. È contenuto anche nei tessuti viventi e vegetali, e può essere trasportato da esseri umani o da altri organismi come le piante.

Essendo un’importante fonte di energia per i vegetali, il calcio ha un ruolo centrale nello sviluppo della vita sulla Terra. Infatti, il micro nutriente aumenta la resistenza delle piante ed è utilizzato come nutriente per lo sviluppo delle radici, nonché funge da coaudiuvante necessario per l’elaborazione delle proteine e degli amminoacidi all’interno delle cellule.

Un’altra importante funzione del calcio è quello di influenzare la capacità di assorbire e scaricare l’apporto di acqua. In tal senso, può aumentare la resistenza alla carenza idrica, soprattutto se accompagnata da altri fabbisogni. Per questo è molto importante che la pianta ne abbia a sufficienza soprattutto durante la stagione estiva.

Oltre alle piante già elencate in precedenza, anche i fiori come i gerani, le rose, i fiori di giacinto e i fiori di zenzero necessitano di yogurt per crescere. Senza dimenticare la melissa, il rosmarino, la menta e il salice. Rendendo di fatto la pianta più forte nel suo sistema radicale, può essere favorita anche nel contrastare l’attacco di parassiti, funghi, batteri e insetti.

Non solo calcio, ma anche ferro

Per aiutare le piante ad avere un aspetto sano e un tessuto vegetativo in salute, sarà sufficiente mescolare allo yogurt un po’ di polvere di ferro. La sua azione principale è quella di ridurre le infezioni e l’assorbimento dei nutrienti dalla terra. Inoltre, il ferro rilascia ossigeno alla pianta che ne aumenta la vita media e rende i tessuti più resistenti agli agenti nocivi. In effetti, ferro è stato dimostrato che riesce a dare una maggiore resistenza agli agenti nocivi perché lo si trova in due componenti essenziali delle piante: il legno e la terra.