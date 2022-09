Ecco come richiedere il Bonus Trasporti 2022 da questo mese

Dal primo settembre di quest’anno è possibile richiedere il bonus trasporti pubblici riconosciuto a studenti e lavoratori. Lo scopo è quello di mitigare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi sull’economia familiare. Ma entriamo più nello specifico e capiamo come funziona e come richiederlo.

Cos’è il Bonus Trasporti

Il trasporti pubblici è un contributo erogato a tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario nazionale che hanno dichiarato nel 2021 un reddito al di sotto dei 35.000 euro. Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti. Inoltre sarà possibile entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse. A prevedere questo nuovo bonus trasporti in risposta all’impennata dei prezzi del carburante a causa della crisi in Ucraina è la seconda versione del Decreto aiuti 2022 che ha destinato alla misura 79 milioni di euro per 2022. La piattaforma per richiedere il bonus è operativa dal 1° settembre 2022.

A chi spetta il Bonus Trasporto pubblico

Il bonus 60 euro per abbonamenti ai trasporti pubblici spetta a studenti, lavoratori, pensionati, insomma a tutti i cittadini che usufruiscono di tali servizi. L’agevolazione è riconosciuta esclusivamente in favore delle persone fisiche che rispettano i seguenti requisiti:

nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF inferiore ai 35.000 euro;

hanno già attivi o sottoscriveranno abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Quanto dura il Bonus

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario può chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse. Gli interessati possono quindi acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro o possono usare i soldi ogni mese, fino a dicembre, per comprare un abbonamento mensile. In altre parole, l’emissione del buono, anche in caso di mancato utilizzo nei termini, non dà ulteriore possibilità al beneficiario di presentare una nuova istanza nello stesso mese.

Come utilizzare il Bonus

Il buono emesso tramite il portale riporta un codice identificativo univoco ed è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio selezionato. Il gestore, a sua volta, accede a detto portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.