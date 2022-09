Il concetto di sacrificio è molto ampio e da sempre molto “potente” nell’immaginario comune: solo una personalità pura infatti vuole e può mettersi in una condizione di disagio e privazione in qualche modo volontariamente parlando. Anche se il concetto di sacrificio non deve essere per forza estremo, indibbiamente le persone che si sacrificano in maniera spontanea e naturale per favorire un’azione legata ad un concetto di bene, sono comunque encomiabili e secondo lo zodiaco sono soprattuto alcuni, questi segni.

Ecco i segni che si sacrificano per gli altri con frequenza. Li conosci?

Vergine

Anche se appare spesso distaccato quando si tratta dei piccoli contesti, se la situazione diventa più “grande” Vergine diventa molto sensibile ed inizia a concepire un concetto altruista e sensibile. Vergine è il primo sacrificare parte delle proprie risorse, del proprio tempo o direttamente lui in prima persona se necessario.

Sagittario

Un profilo così intimista ed altruista come Sagittario non può che essere “dentro” una mentalità aperta e sensibile. Ha un concetto di vita legato alla condivisione. In famiglia e tra amici e quello che non ama pensare a se stesso, anzi considera l’egoismo e l’individualità come qualcosa di paragonbile al peccato. Mettersi a disposizione degli altri è naturale per Sagittario, che non lesina a criticare chi non fa lo stesso.

Acquario

Quasi da fastidio all’Acquario il concetto stesso di sacrificio. Chi è nato sotto questo segno è naturalmente portato a voler restituire quanto “preso” in precedenza, ha un senso dell’equilibrio particolarmente spiccato e sa bene l’importanza di un gesto legato al sacrificio sempre e comunque.