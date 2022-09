Il concetto di discrezione che porta le personalità a non voler essere eccessivamenete “fastidiose” quando operano in merito a contesti sconosciuti è percepito come un tratto positivo, con pochi dubbi. Le personalità indiscrete rappresentano ovviamente la nemesi di tal concetto, in quanto si tratta di persone che magari senza farlo apposta non riescono ad evitare di risultare un po’ invadenti ed eccessivamente interessate dei fatti altrui. I segni indiscreti secondo lo zodiaco sono soprattutto alcuni, quali sarebbero?

Ecco i segni più indiscreti secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Leone

E’ un profilo quasi orgogliosamente invadente, che quando vuole (ossia quasi sempre) riesce a non far pesare questa caratteristica in modo estremo sugli altri. Con poche parole riesce sostanzialmente a fare quello che vuole e venire a conoscenza degli affari di tutti, carpendo informazioni da ogni fonte. Leone per questo è indiscreto ma da “meno fastidio”.

Acquario

Lui è già più evidente, ma è un “analizzatore” anche senza secondi fini. Appare indiscreto perchè ha fastidiosa tendenza a prendersi confidenze che non sempre sono viste di buon occhio, quando non addirittura legate alla maleducazione vera e propria. Lui stesso sa di essere indiscreto ma spesso non sa come porvi rimedio.

Cancro

E’ indiscreto e “non lo sa”, o meglio ne è a conoscenza ma spesso si sorprende lui stesso della capacità di carpire informazioni e di ficcare il naso dapertutto. Ha un qualcosa da detective puro ma quando vuole riesce ad essere abbastanza delicato, il punto è che la sua non è una scelta ma un modo di essere.