Il concetto di adulazione definisce la volontà di sviluppare complimenti ed atteggiamenti che hanno lo scopo unico di far sentire bene un’altra persona, in maniera più o meno spontanea ed onesta. Come recita il vocabolario, L’adulazione è l’atto di fare complimenti eccessivi, generalmente allo scopo di ingraziarsi il soggetto, ma che può avere anche una connotazione “spontanea” ad esempio durante il corteggiamento. Sia uomini che donne possono essere più o meno legate all’adulazione, ma tra le personalità più adulatrici del mondo dello zodiaco spiccano queste. Quali sono le donne adulatrici secondo le stelle?

Ecco le donne adulatrici secondo lo zodiaco, le conosci?

Bilancia

E’ probabilmente la più brava ad adulare, perchè non sembra essere mai motivata da ragioni pratiche. In sostanza quando fa qualche complimento non è mai eccessiva e non dice il “falso”, in quanto si tratta di una donna misurata che comprende quando non è credibile. Spesso però le sue parole sono pronunciate per ottenere qualche risultato particolare.

Leone

E’ una vera maestra dell’adulazione, ma decisamente in modo più spontano e anche “eccessivo”, in quanto quando le aggrada qualcuno non contiene l’entusiasmo. E’ solita riempire di complimenti la persona di turno al punto da far subito “pensare a male”, come se volesse ottenere qualcosa in cambio. Ma non è sempre così, in quanto la Leone ama far star bene gli altri.

Gemelli

Diversa la motivazione alla base della Gemelli, che indica una donna che fa uso dell’adulazione per essere generalmente accettata nei contesti sociali che la vedono un po’ estranea. La Gemelli può apparire un po’ “finta” ma non sempre pecca di sincerità.