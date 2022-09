Ecco quali destinazioni raggiungere dal centro Italia spendendo poco

L’Italia è una delle mete principali quando si decide ad organizzare le proprie vacanze. Con l’aumento dei mezzi di trasporto, viaggiare diventa sempre più difficile. Vi sono delle mete, situate al Centro Italia, dove sarà possibile raggiungerle a poco prezzo e dove potrai godere di una bella vacanza. Vediamo quali.

Riviera del Conero, Marche

Per una vacanza wild a contatto con la natura ma con costi accessibile, la Riviera del Conero risulta perfetta. Immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea del Turismo sostenibile, la Riviera è uno dei simboli più noti della bellezza naturale che si staglia sul Mare Adriatico. Con oltre 20 km di coste, la Riviera vede un promontorio a picco sul mare, dando vita a numerose insenature, grotte e calette. In Riviera sono numerose le attività da poter fare, dallo stare comodamente rilassati sulle spiagge dorate, al potersi dedicare i immancabili escursioni da trekking e costume nello zaino, addentrandovi tra i 70 km di sentieri sul mare del Promontorio del Conero. Immancabile la sosta alla spiaggia di San Michele, dei Sassi Neri e a quella delle 2 Sorelle, chiamata così per via di due scogli identici che ricordano due suore nel momento della preghiera.

Termoli, Molise

Non appena si arriva in prossimità di Termoli, la prima cosa che balza all’occhio è il bel centro storico proteso verso il mare. Inoltre è interamente circondato da mura difensive. Da sempre amata per la sua posizione strategica, Termoli oggi è una delle mete turistiche più frequentate del Molise. Approfittate, ia in inverno che in estate, alternare un walking tour lungo le mura cittadine e il centro storico a un pomeriggio rilassante nella spiaggia vicina. Tra le attrazioni da visitare assolutamente, non potete perdervi il monumento-simbolo della cittadina ovvero il Castello, realizzato in pietra calcarea e arenaria.

Lucca e Garfagnana, Toscana

La Garfagnana è conosciuta per la possibilità di fare lunghe passeggiate tra i boschi. Ma non solo, avrete l’occasione di rilassarvi a contatto con la natura, e visitare una quantità di borghi medievali disseminati per il territorio. Ciò che vi consigliamo infatti è partire da Lucca, facendo un breve tour a piedi per conoscere la città, e poi esplorare le cittadine e i punti di interesse limitrofi. Tra gli imperdibili, sicuramente vi dobbiamo nominare il Borgo a Mozzano e il suo famosissimo Ponte del Diavolo, Barga, Castelnuovo, per non parlare dell’Eremo di Calomini, un luogo dal fascino mistico. Nelle sue vicinanze, per i più avventurosi, si trova anche la Grotta del Vento, una grotta naturale con straordinarie formazioni di stalattiti e stalagmiti.