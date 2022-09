Siamo portati a dare maggior confidenza e fiducia a chi si “merita” queste cose, e generalmentee chi ha le idee chiare fa una buona impressione da subito, ma anche chi si preoccupa solo per l’appunto dell’impressione. Alcuni però nascono e “muoiono” confusi cronici, a causa di una tendenza a farsi sempre molte domande, senza trovare risposte così facili. I profili confusi suscitano simpatia ed empatia e anche tra gli uomin spiccano coloro che si fanno volere bene pur se non sono efficienti e sicuri delle proprie capacità. Ecco gli uomini più tradizionalmente confusi dello zodiaco!

Gli uomini più confusi dello zodiaco. Sai quali sono?

Gemelli

L’uomo che decide giorno per giorno come affronterà la vita, come Gemelli non può che essere umorale e quasi naturalmente confuso “di base”. Gemelli è famoso per farsi “problemi inutili” ma ciò denota anche una sana curiosità nello scoprire cose nuove. La sua è una confusione di tipo “interrogativa”.

Sagittario

E’ confuso e quasi fiero di esserlo in quanto avere la mente “ferma” rappresenta una forma di conclusione e questo è la “morte celebrale”, per l’uomo Sagittario. Fondamentalmente non è mai sicuro di niente al 100 %, ma non perchè non ha punti di riferimento.

Cancro

Di base è abbastanza sicuro di ciò che pensa e ciò che fa, sono piuttosto le persone a renderlo insicuro e confuso in ogni situazione. Avere dubbi diventa quasi una missione per Cancro che allo stesso tempo non può rinunciare alla propria natura “trasparente”. L’uomo Cancro non vuole neanche apparire meno confuso di come in realtà è.