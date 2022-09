Il dubbio è la continuazione del pensiero, le certezze costituiscono una forma di “limite” per molti, quindi le domande costituiscono un sintomo di attività della mente, perchè anche i contesti più stabili devono sviluppare dubbi di ogni tipo. E’ normale porsi domande, gli esseri umani hanno iniziato a farlo da tempi immemori, a partire da quelle più antiche fino a quelle più “naturali” e semplici. Alcune persone però prendono questo concetto alla lettera e non fanno altro che porsi continumente domande di ogni tipo, quali sono questi segni secondo lo zodiaco?

I segni che fanno più domande, secondo lo zodiaco. Sei tra questi?

Toro

Non assillano gli altri in modo particolare da questo punto di vista, ma il Toro che si rispetti non smette mai di farsi domande su tutto e tutti. E’ un curioso ma anche piuttosto discreto, infatti generalmente non “da fastidio” e non è indisponente. Toro difficilmente trova soddisfazione nelle risposte semplici.

Vergine

Vergine è un esperto nel farsi domande sbagliate, nel senso più puro e caratteristico del termine. E’ un profilo fortemente incentrato sulla natura “negativa” e pessimista dell’essere umano e per questo motivo non è così raro avere pensieri negativi. Ma Vergine prefierisce fare domande “scomode” piuttosto che non farle affatto.

Scorpione

Il mondo secondo Scorpione è un luogo troppo interessante e stimolante per non farsi e fare domande continuamente. Anche se è un segno che come la maggior parte è alla ricerca della stabilità, sa assolutamente come tenersi impegnato e qualsiasi cosa fa non ha mai la forma di una “conclusione”.