Il concetto di “cortesia” se portato all’eccesso può anche evidenziare un’impressione poco “naturale” di questo comportamento, che può diventare servile. Il servilismo è percepito in modo tendenzialmente negativo in quanto definisce un comportamento sottomesso, atto a soddisfare una determinata causa o persona in modo estremo anche manifestando un’assenza di dignità. Ma tornando alla connotazione basilare una persona servile può esserlo anche in modo genuino, per rendere felici qualcun altro. Quali sono i segni più servili secondo lo zodiaco?

I segni che sono famosi per essere servili. Quali sono secondo lo zodiaco?

Cancro

Cancro è un segno sensibile ed empatico e spesso non viene compreso a fondo. Questo lo porta a fraintendere le intenzioni altrui perchè è un profilo che approccia molto onestamente i rapporti umani. Se percepisce un interesse nei suoi confronti purtroppo diventa fin troppo gentile e servile, magari anche con chi non lo merita affatto.

Pesci

Tende un po’ troppo spesso ad essere sottomesso nei confronti degli altri, in maniera ancora più netta rispetto al Cancro. Pesci ama essere servile, è un modo per esprimere il proprio buon cuore ma non comprende che esagerando viene a mancare il rispetto per se stesso, o quantomeno è questa l’impression che da.

Acquario

E’ servile solo quando è innamorato ma lo è così tanto che tende a sviluppare una tendenza umorale opposta, ossia un fastidio perchè diventa invadente in modo opprimente. Insomma Acquario lo è in modo genuino, ed a piccole dosi è sicuramente molto gradevole ma deve il più delle voltee capire che il “troppo storpia”.