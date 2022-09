Il porridge: come preparare la tipica colazione inglese

Il porridge è un piatto povero famoso per essere una parte fondamentale della cucina inglese e consumato la mattina per colazione. Nella sua forma base il porridge è preparato semplicemente con cereali ricchi di amido, acqua o latte e sale o dolcificante. In Inghilterra lo si prepara spesso accompagnato con yogurt greco e miele. Semplice da preparare, possiamo arricchirlo con quello che più ci piace. Ecco come prepararlo!

Ingredienti per una persona

50 gr di fiocchi d’avena

300 ml di latte o acqua (potete anche fare metà e metà)

Yogurt greco

Miele

Frutta secca e/o fresca

Sale

Procedimento

In un pentolino versate i fiocchi d’avena e il latte o acqua, quindi aggiungete un pizzico di sale. Portate a bollore e fate cuocere per circa 5 minuti mescolando ogni tanto onde evitare che si possa attaccare al fondo e bruciare (se avete un microonde potete semplicemente mettere tutto in una tazza e fare andare alla massima potenza sempre per circa 5 minuti e mescolando 2-3 volte durante il processo).

Una volta a pronto lasciate raffreddare e mettetelo in una tazza capiente quindi guarnite con 1-2 cucchiai di yogurt greco, 1 di miele, la frutta secca e quella fresca tagliata a pezzetti. Mescolate tutto e godetevi una colazione ricca e salutare per iniziare al meglio la giornata.

Se volete potete usare anche uvetta, cioccolato, sciroppo d’acero o quello che più vi piace; è un piatto versatile a cui potete aggiungere ciò che preferite.

Buon appetito!