Da oramai molti anni anche un’istituzione concepita come “macchinosa” e poco efficiente come l’INPS ha avviato un processo proprietario che l’ha vista “interfacciarsi” con efficacia al nuovo millennio, sviluppando una presenza telematica e tecnologica atta a migliorare ed ottimizzare i servizi per i cittadini. Processo non banale ma necessario vista l’importanza che ricopre l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il principale ente al quale devono iscriversi la quasi totalità dei cittadini per ambire ai servizi basilari in ambito previdenziale e pensionistico.

Proprio questa natura così importante rende l’INPS da diversi anni vittima di diverse forme di truffa, che per aumentare la propria credibilità “prendono in prestito” proprio il nominativo dell’INPS.

INPS, se ricevi questo SMS non aprirlo: è una truffa. “Attenzione”

Attraverso email o sms è infatti possibile riscontrare alcune e comunicazioni che effettivamente recano l’intestazione INPS, quasi sempre si tratta di messaggi che hanno un aspetto formale e che ravvisano eventuali problemi legati a pensione, conto, pratiche problematiche o quant’altro, insomma qualsiasi forma di comunicazione che ha il preciso scopo di instaurare una forma di “panico” o preoccupazione diffusa nell’utenza, portandola così a selezionare il link presente al suo interno. Qui sotto un esempio di questa forma di sms.

In realtà come specificato dalla “vera” INPS questi link non conducono in alcun modo ai portali dell’ente, ma presso altri siti che possono avere l’aspetto del portale INPS ma che in realtà hanno il solo scopo di “rubare” i nostri dati personale.

Del resto è la stessa INPS a specificarlo: “Tali link non conducono a pagine dell’Istituto, sebbene utilizzino i loghi e colori dell’INPS, ma a pagine che possono sottrarre con l’inganno i dati inseriti dai malcapitati”.

In generale l’INPS non fa mai ricorso a questo tipo di identificazione se non attraverso l’app ufficiale per smartphone e tablet oppure attraverso il sito ufficiale Inps.it.

Qualsiasi forma di SMS o Email che presenti un aspetto simile va eliminata immediatamente.