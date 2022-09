La focaccia di Recco: ecco come prepararne una da leccarsi i baffi

La focaccia di Recco è un tipo di focaccia ripiena originaria proprio della zona di Recco, in Liguria e chiamata in genovese “fugassa cö formaggio”. Preparata con ingredienti semplici, è ottima da gustare appena sfornata con del formaggio fresco come crescenza, squacquerone o stracchino. Ecco la ricetta per prepararla!

Ingredienti per una teglia da 30cm x 40cm

420 gr farina 00 o Manitoba

250 ml di acqua

450 gr di formaggio fresco tipo stracchino o squacquerone

Olio

Sale

Preparazione

Iniziamo mettendo in una ciotola la farina e aggiungendo poco alla volta l’acqua in cui avrete disciolto circa 12 gr di sale, mescolando energicamente con movimenti ripetuti fino a fare incorporare completamente il liquido e a incordare bene l’impasto; se possedete una planetaria utilizzate il gancio e mantenete lo stesso procedimento di quello a mano, versate l’acqua a filo e poco alla volta.

Ora è il turno dell’olio, versatene circa 38 ml come avete fatto con l’acqua; poco alla volta e a filo, lasciandolo assorbire prima di versarne altro.

Una volta finito con l’olio, formate una palla e lasciatela riposare dentro una ciotola capiente, coperta da pellicola, per 2 ore almeno in frigo.

Passate le 2 ore tirate fuori l’impasto e dividetelo in due metà di uguale peso, prendetene una e stendetela su un piano infarinato formando un rettangolo.

Allargate il rettangolo con le mani cercando di stenderlo il più possibile senza deformarlo; dovrete renderlo molto sottile.

Una volta fatto con attenzione spostatelo sulla teglia che avrete oliato abbondante e per tutta la superficie. Ripetete l’operazione per l’altra metà dell’impasto e tenetela da parte una volta resa sottile. Farcite la metà sulla teglia con il formaggio fresco.

Poggiatevi sopra la seconda metà e chiudete la focaccia tagliando le parti in eccesso che strabordano fuori dalla teglia.

Praticate dei fori sulla parte superficiale in modo da fare uscire l’aria in cottura e spennellatela di olio.

Preriscaldate il forno statico a 250° e quando avrà raggiunto la temperatura inserite la teglia, lasciando cuocere per circa 10 minuti. Controllate che non bruci.

Una volta pronta tirate fuori la focaccia e lasciate riposare un paio di minuti in modo da poterla tagliare più semplicemente. Create dei ritagli rettangolari e serviteli ancora caldi.

Buon appetito!