Nessuno lo sa, ma ecco cosa mettere in lavatrice per raccogliere i peli del cane

Se saprai cosa mettere in lavatrice, per raccogliere i peli del cane, potrai avere sempre capi immacolati dopo ogni lavaggio. Il manto folto del tuo amico a quattro zampe non sarà più un problema, anche quando dorme sopra i tuoi vestiti o sale sopra il divano. Non ci crederesti, ma bastano piccoli accorgimenti per togliere i peli in lavatrice. Nelle prossime righe ti sveleremo i più efficaci.

Cosa mettere in lavatrice per raccogliere i peli del cane

Trovare il trucco per togliere i peli degli animali in lavatrice non è importante solo per avere un bucato impeccabile, ma anche per proteggere l’elettrodomestico da un possibile guasto. I peli del cane, specie durante i periodi di muta, s’incollano letteralmente sui tessuti. Infilarli in lavatrice, senza un trattamento particolare, potrebbe peggiorare la situazione. Non solo i peli si attaccheranno ancora di più ai tuoi capi, ma sporcheranno anche il cestello, finendo con il compromettere i lavaggi successivi.

Metti l’aceto in lavatrice e toglierai i peli del cane

L’aceto è in grado di rimuovere i peli degli animali dai tessuti. Ti basterà versare una tazzina di aceto di vino nello scomparto dell’ammorbidente e poi azionare il ciclo di lavaggio prescelto. Potrai usarlo anche per igienizzate il cestello della lavatrice. Dovrai fare un lavaggio a vuoto con l’aceto e, per una pulizia più accurata, dare una passata finale nel cestello con un panno pulito imbevuto di prodotto.

Cattura peli fai da te: la spugna dei piatti

Per raccogliere i peli del cane, potresti aggiungere una spugna per i piatti nel cestello, prima del lavaggio. Un rimedio tanto semplice quanto efficace per catturare i peli e assicurarti un bucato pulito. La spugna si rivelerà un prodigioso acchiappa peli, senza la necessità di ricorrere ad altri espedienti. Vuoi ottenere un risultato ancora più soddisfacente? Ti converrà non caricare troppo la lavatrice.

Consigli utili per togliere i peli del cane

Oltre a usare i piccoli accorgimenti di sopra, se vuoi dire del tutto addio ai peli degli animali dai vestiti e dai tessuti, dovresti adottare alcune buone abitudini. Prima di buttare i capi pieni di peli dentro la lavatrice, ti converrà: