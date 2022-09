Questi 4 tipi di semi aiutano contro dolori alla prostata e menopausa

Arrivati ad una certa età, si deve dar conto a vari disturbi. Per gli uomini parliamo di prostata e per le donne senz’altro la menopausa diventa un problema. Dolori e problematiche possono essere risolti in parte anche con l’alimentazione. Ci sono alcuni semi, almeno 4 tipi di semi, capaci di aiutarvi in questo periodo!

4 tipi di semi che aiutano contro prostata e menopausa

I semi di zucca

Essi sono una delle migliori fonti alimentari di zinco. Gli uomini perdono zinco ad ogni emissione seminale, perciò potrebbero riportare una carenza. La mancanza di questo minerale spesso provoca infiammazioni e ingrassamento della prostata. Alcuni studi dimostrano che l’assunzione di 100 mg di zinco al giorno riduce in modo significativo il rischio di avere una prostatite.

Frutta secca

Una piccola manciata di noci è uno sono un ottimo spuntino perché ricche di vitamina E, che contribuisce a mantenere sane le membrane cellulari e il selenio aumenta i livelli di testosterone, migliora la qualità e la motilità dello sperma e rafforza il sistema immunitario contro le infezioni. Uno studio della durata di cinque anni, ha rilevato che l’assunzione giornaliera di selenio riduce il rischio di cancro alla prostata del 63%, il cancro del colon del 58%. Perciò le noci sono importanti per prevenire.

Soia

Tra i 4 tipi di semi, la soia in sé o gli alimenti ricchi di soia, come il tofu, il tempeh, il latte di soia e i fagioli di edamame sono alimenti dietetici molto utilizzati nelle diete vegane. La soia è una fonte unica di isoflavoni genisteina e daidzeina, che agiscono come l’ormone estrogeno e sono capaci di ridurre problemi alla prostata.

Studi della popolazione hanno anche dimostrato un legame tra l’assunzione elevata di soia e la bassa incidenza del cancro alla prostata. Tuttavia, ci sono pro e contro del consumo di grandi quantità di soia. Oltre ai benefici sopra menzionati, la soia può causare fluttuazioni dei livelli ormonali, quindi è meglio consumarla moderatamente.

Semi di lino

Ottimi e ricchi di lignani che aiutano a combattere il colesterolo, sono preziosi in menopausa perché anche ottimi attivatori di metabolismo.