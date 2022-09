Il contesto “casalingo” costituisce un contesto che tutti, prima o poi, dobbiamo affrontare, in particolar modo quando diventiamo adulti. Fino a non troppi decenni or sono, gran parte dei rimedi per rimuovere sporco, macchie ed altri trucchetti legati al contesto urbano facevano parte degli insegnamenti tramandati da generazione a generazione, ed il calcare costituisce ancora oggi una costante da tenere d’occhio in tutti i reparti dove è preesente acqua ed in generale umidità. Rappresenta un problema soprattutto se non gestito in quanto il calcare se incrostato diventa difficile da rimuovere. Come fare?

Se hai del calcare incrostato in casa, ecco come rimuoverlo facilmente

Il calcare è presente in ogni tipologia di acqua corrente, e rappresenta un minerale che nelle giuste quantità limitate ha anche un impatto positivo, ma che se tende ad accumularsi in corrispondenza delle zone più soggette ad essere bagnate, ecco perchè è sempre consigliabile asciugare accuratamente le superfici una volta bagnate.

Generalmente per rimuovere il calcare dai rubinetti può essere utile il succo di limone concentrato, applicato direttamente sulle zone incrostate dal calcare, ad esempio spruzzato.

Alternativamente possiamo utilizzare un mix costituito da Tre parti di bicarbonato e una parte di aceto, opportunamente miscelati accuratamente insieme fino a sviluppare una pasta discretamente omogenea, anche questa va applicata direttamente sulle zone interessate, lasciando agire per una decina di minuti.

Se i nostri rubinetti, soffioni e quant’altro risultano incrostati dal calcare possono essere smontati e lasciati in ammollo mezza giornata in una soluzione composta in parti uguali di acqua, aceto e limone.

Dopo alcune ore potremo rimuovere il calcare che si sarà ammorbidito con una spugnetta.