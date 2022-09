Anche l’abitazione migliore e più accogliente del mondo deve inevitabilmente interfacciarsi con un concetto antico e conosciuto, che vede la nostra specie doversi relazionare in qualche modo con altre forme di animali, che in quasi tutti i casi sono “comparse” sul pianeta prima di noi ma che percepiamo come “moleste”. Tra le numerose forme di animali questo tipo non può che spiccare quella legata agli insetti, e le formiche costituiscono una delle più diffuse tipologie di questo tipo al mondo.

Le formiche negli ambienti “urbani” tendono fortemente ad essere attratte dalle medesime forme di cibo e ambiente che siamo abituati a sviluppare secondo le nostre esigenze. Le formiche possono rappresentare un problema soprattutto a causa del loro numero che tende ad aumentare in modo vertiginoso nel giro di pochi giorni, ecco perchè in molti casi si opta per l’azione” deterrente piuttotosto di quella aggresiva. Anche la cura e la detergeneza dei pavimenti è di primaria importanza per svluppare un ambiente poco gradevole per le formiche.

Se hai formiche in casa, cacciale lavando il pavimento con questi ingredienti

In generale le formiche sono attratte dalle sostanze biologiche, come possono essere i cibi e lo sporco alimentare, che inevitabilmente se non rimosso efficace o per tempo. E’ sempre una buona idea far uso di detergenti naturali che sprigionano un intenso aroma, come la menta ma anche l’aceto. In particolare proprio l’aceto risulta essere una soluzione eccellente non solo per detergere ma anche e soprattutto per tenere lontane le formiche.

Anche quello bianco è adatto allo scopo, basta riempire un secchio di un bicchiere o due di aceto, possibilmente usando l’acqua calda per sviluppare una soluzione efficace ed igienzizante per il pavimento.