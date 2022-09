Possedere il pavimento di casa lavato e sempre lucido è difficile, specialmente se in casa vi sono dei bambini piccoli. Polvere, capelli, peli del cane o del gatto si ammucchiano sul pavimento e spazzare ogni giorno e nel mondo non regolare è davvero uggioso e fa perdere molto tempo. Anche il tipo di scopa, se sbagliato, fa perdere molto tempo.

Ecco perché c’è un metodo che ti aiuterà a spazzare più rapidamente, un trucchetto casalingo. Ogni giorno si combattono le faccende di casa e ci sono sempre alcuni trucchetti che aiutano a fare meno fatica. Da prodotti naturali e fai da te a elementi supplementari. In ogni caso si cerca sempre di smorzare le noiose pulizie, che sia per rimuovere la polvere che per spazzare e lavare i pavimenti.

Svelato il trucchetto della busta di plastica sulla scopa: ecco perché

Quasi sempre la scopa non riesce a spazzare bene e fa sì che i capelli e sporco si appiccichi alle setole. Ma basta afferrare un sacchetto di plastica e questo non accadrà più. L’unica cosa da fare è metterci la scopa dentro e cominciare a spazzare. Quello che osserverete è che in tale modo capelli e peli di animale attaccheranno alla scopa ma non penetreranno nelle setole così non sarete obbligati poi a togliere lo sporco con le mani.

Il materiale con cui sono costruiti i sacchetti di plastica aiutano a far attaccare capelli e peli che basterà poi raccattare con una paletta e gettarli. Lavare i pavimenti non sempre è facile polvere e capelli sono sempre a terra ma bisogna prediligere la scopa giusta e oltre ad utilizzare un sacchetto come abbiamo suggerito sopra puoi anche continuare ad utilizzare le scope tradizionali.

La scelta però non è occasionale. Ci sono difatti vari modelli di scope, a setole morbide o dure. Normalmente la scopa a setole consente di rimuovere dal pavimento lo sporco più grande ma non a rimuovere totalmente la polvere.

E infatti specialmente le scope a setole morbide tendono ad innalzare la polvere che poi va a finire sui mobili. Per questo dopo aver raccolto il grosso è sempre meglio passare l’aspirapolvere. Ma il trucco del sacchetto se utilizzato in modo giusto con la giusta scopa vi darà risultati ottimi, rapidi ed efficienti. Dunque seguite i nostri suggerimenti e vedrete da subito gli incredibili risultati.