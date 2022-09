Le zanzariere sono elementi oramai molto diffusi, pratici in diversi contesti perché consentono di aprire le finestre senza paventare di penare la presenza di zanzare e altri insetti. La pulizia e manutenzione regolare di una zanzariera è importantissima affinché continui a fare in modo efficiente la propria funzione.

La zanzariera è costantemente esposta ad agenti esterni, può sporcarsi speditamente e questo potrebbe impattare in maniera negativa sulle sue caratteristiche funzionali ed estetiche, facendo penetrare in casa sporcizia e polvere.

Zanzariera sporca? Ecco come pulirla senza romperla: ecco il metodo

La pulizia della rete della zanzariera muta a seconda del tipo di installazione che si possiede in casa. Le zanzariere possono essere fisse o rimovibili e in ogni caso è importantissimo pulirle di frequente, ogni 3 mesi circa, per togliere la polvere assorbita, gli insetti, il polline e altri tipi di sporco. Alle persone allergiche a una di queste sostanze, per esempio il polline, si raccomanda di pulirle più spesso per schivare attacchi di allergia.

Le zanzariere mobili possono essere lavate staccandole dalla finestra e lavate in maniera diretta sotto l’acqua del rubinetto, facendo molta attenzione a non guastare la rete. Quando si hanno le zanzariere fisse la pulizia della rete si può pulire prudentemente con un’aspirapolvere e in seguito si può pulire con un panno bagnato o una spugna inumidita con sapone neutro.

Si può impiegare anche una spazzola morbida per capi per salvaguardare che non ci sia sporco raccolto sulla griglia, ma bisogna farlo molto prudentemente per evitare di romperla. Una volta attuate queste operazioni bisogna sciacquare la rete e togliere potenziali residui di sapone. I passaggi quindi saranno:rimuovere la polvere dalla zanzariera ad esempio, con un’aspirapolvere, pulire la zanzariera con acqua e detergente neutro, sciacquare bene con sola acqua ed infine asciugare la rete prima di chiuderla.

Tutti questi passaggi vanno eseguiti con molta delicatezza. L’aspirapolvere è meglio se fornita di spazzoline piccole, mentre durante il periodo di lavaggio, sia se si usa una spugna che una setola, è fondamentale non sfregare troppo forte e non fare compressione sulla zanzariera, perché la rete potrebbe deformarsi.

Infine, prima di riavvolgere la rete si raccomanda sempre di farla asciugare: ciò vale anche in caso di pioggia. Ecco come lavare le vostre zanzariere in maniera rapida ed efficiente.