Addio peli del cane sui vestiti: ecco come rimuoverli facilmente

I peli del cane sono davvero difficili da togliere e da eliminare perché si insinuano nelle fibre del tessuto e non accennano ad andarsene. Raccogliere i peli del cane non è certo un’attività che si risolve in poco tempo. Ogni volta che indossi un vestito, è necessario controllare se non vi siano dei peli del tuo cane. Eppure eccoli lì che fanno capolino!

La maggior parte dei cani adulti produce circa 50 grammi di pelo al mese. Il pelo di un cane ha lo stesso utilizzo delle unghie degli esseri umani: serve a proteggerlo dall’attacco dei parassiti interni ed esterni, come pidocchi, acari e zecche nonché a mantenere in equilibrio la sua temperatura corporea per ripararsi da caldo e freddo.

La spazzola elimina peli del cane sui vestiti

La spazzola è uno dei più comuni rimedi per rimuovere i peli dal cane perché esiste in diversi formati e stili. Una spazzola adesiva è un accessorio che consente di rimuovere i peli dai vestiti. Si tratta di uno strumento che, grazie a una minuscola estremità, si può applicare sulla pelle per rimuovere il pelo dalla superficie.

Il problema principale è che si consuma in fretta e non è troppo eco-sostenibile. Per questo le persone preferiscono le soluzioni che non devono essere continuamente acquistate e cambiate. Negli ultimi anni sul mercato si trova in vendita un guanto che permette di togliere i peli del cane da vestiti ma anche da superfici, come il letto o il divano.

Questa soluzione è efficace per i peli grossi che si tolgono con facilità mentre per i peli più piccoli il prodotto non agisce allo stesso modo. Per far sì che il prodotto sia efficace bisogna usare una soluzione di entrambi i prodotti. Ossia passare il guanto e poi una spazzola adesiva per togliere i residui di pelo più piccoli.

In alternativa alla spazzola adesiva è utile anche lo scotch da pacchi. In questo modo, si spenderà un importo minore e si avrà più prodotto a disposizione. Lo scotch ha una potenza adesiva molto forte ed è utile per rimuovere anche i peli più piccoli. Si possono usare delle spazzole normali e poi rifinire la pulizia con lo scotch così da eliminare qualsiasi presenza di pelo.

La pulizia e la tolettatura del cane

Il nostro amato cucciolo a quattro zampe lascerà sempre del pelo sui nostri vestiti, però se abbiamo l’accortezza di tenerlo pulito e toelettato, il problema si ridurrà notevolmente. In primavera e in autunno il cane a pelo lungo dovrebbe essere portato a tagliare il pelo così da mantenere una lunghezza consona alla taglia.

Inoltre, il cane va spazzolato quasi tutti i giorni con uno strumento in ferro apposito. In questo modo si ridurrà notevolmente la presenza di pelo poiché le parti morte non si staccheranno ma saranno raccolte in maniera preventiva. Oltre a spazzolare il cane gli regalerai dei momenti di contatto solo vostri che il cane apprezzerà. Anche lui si sentirà più felice sapendo che quei fastidiosi peli volanti sono stati tolti e non infastidiranno i componenti della famiglia.