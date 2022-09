Oggi vi vogliamo parlare di un tema molto particolare e tanto diffuso soprattutto negli adolescenti: la solitudine. Quasi tutti sono sicuri che per battere la solitudine sia essenziale stare assieme agli altri, avere una relazione di coppia, avere tanti amici, uscire, stare in mezzo alla gente. Quasi nessuno pensa però che la solitudine, come problema emotivo, sia in realtà il paradossale effetto del nostro ininterrotto cercare all’esterno le cose di cui pensiamo di avere bisogno.

Il paradosso, uno dei tanti, della nostra società è che siamo costantemente in contatto, possiamo restare in collegamento con gli altri in qualsiasi posto ci troviamo. Possiamo arrivare in un punto qualsiasi del mondo in pochissimo tempo, siamo sempre in mezzo alle persone, abbiamo tanti amici e tanti conoscenti, unire nuove relazioni non è mai stato così semplice eppure siamo capaci di tormentarsi di solitudine ugualmente e anzi in alcuni casi amiamo realmente questo nostro stato emotivo. Sentirsi soli anche se in contatto con tante persone.

Forse anche a voi sarà capitato di vivere tali istanti in cui vi sentite tristi e soli, o solo, in cui le cose appaiono davvero non andare per il verso giusto, quando gli altri non sanno come capirti e aiutarti. Una solitudine interiore profonda difatti è quasi sempre difficoltosa da capire per gli altri. Il motivo può essere che forse forse vivete con persone che spesso si sentono in questo modo. Tutto si gioca sulle nostre emozioni.

Ami i tuoi momenti di solitudine? Ecco cosa significa secondo l’esperto

Dopo tante ricerche e studi sulla solitudine, sono stati tratteggiati i principali motivi per cui ogni tanto, o molto spesso, sentiamo la necessità di stare da soli e di staccarci dal mondo esterno. Le persone a cui piace stare da sole tendono a gestire le attività quotidiane in modo più efficace. Sanno che il tempo è prezioso, che deve essere utilizzato bene. Per questo cercano di dedicarsi a ciò che vogliono e amano fare, ricercando di non perdere tempo con le cose irrilevanti. Infine, le persone che amano stare da sole, non sono per forza delle persone solitarie.

Tendono ad avere amici preferiti con i quali si trovano a loro agio e con cui possono parlare di tutto, senza dover per forza conoscere tante e nuove persone. Ciò anche perché molto spesso, possono avere necessità di più tempo per aprirsi, essere spontanei e disponibili per nuove relazioni.